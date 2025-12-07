Muškarac pretukao djevojku zbog poljupca sa drugom djevojkom: Pala je u nesvijest, kasnije o svemu progovorila

Državna sigurnost Njemačke pokrenula je istragu nakon što je 25-godišnji muškarac brutalno napao dvije djevojke, 18-godišnju i 19-godišnju, u tramvaju u Bremenu jer su se poljubile. Napadač, za kojeg se navodi da je rumunski državljanin, izudarao je djevojke i šutirao jednu od njih nakon što je pala u nesvijest. Nakon što je napadnuta, mlađa žrtva objavila je potresno svjedočanstvo na društvenim mrežama, otkrivajući da im niko od putnika nije pritekao u pomoć, piše Focus.de.
Napad se dogodio u petak navečer, a policija je saopštila da je 25-godišnjak posmatrao djevojke dok su se ljubile. Nakon toga, počeo ih je vrijeđati, a onda ih je udario pesnicama u lice. Kada je mlađa djevojka od udarca pala bez svijesti na pod, on ju je još i šutnuo u stomak.
Policajci su primijetili incident i odmah zaustavili tramvaj, te su muškarca priveli u stanicu. Protiv njega je pokrenuta istraga zbog opasnog nanošenja tjelesnih povreda, a slučaj je preuzeo i Odjel za zločine iz mržnje pri državnoj sigurnosti.
Portparolka policije potvrdila je za FOCUS online da je rumunski državljanin odranije poznat policiji zbog "jednog do dva prekršaja", ali nije željela precizirati o kakvim se deliktima radi. Policija također istražuje da li postoje svjedoci događaja i šta su oni radili tokom napada. U tramvaju postoji videonadzor, a vlasti provjeravaju da li je cijeli napad snimljen.
Na društvenoj mreži Instagram kruži objava sa navodnim opisom događaja od strane 18-godišnje žrtve. Ona je navela da je sa prijateljicom željela napraviti selfie i poljubiti se u tom trenutku.
- Prvo nas je izvrijeđao, a kratko nakon toga dobila sam prvu šaku u lice - piše djevojka.
Dalje tvrdi da ju je napadač šutirao i pljuvao.
- Vrištala sam, niko od drugih putnika zaista nije pomogao - napisala je.
Najgore je uslijedilo kada je, nakon niza udaraca, pala u nesvijest.
- A peti i posljednji udarac je bio onaj nakon kojeg sam pala u nesvijest - piše ona. "Ležala sam na podu dok me je moja prijateljica branila. I ona je dobila udarce u lice."
Obje djevojke su prevezene u bolnicu, ali su nakon ukazane pomoći puštene kući.