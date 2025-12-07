Muškarac pretukao djevojku zbog poljupca sa drugom djevojkom: Pala je u nesvijest, kasnije o svemu progovorila

Državna sigurnost Njemačke pokrenula je istragu nakon što je 25-godišnji muškarac brutalno napao dvije djevojke, 18-godišnju i 19-godišnju, u tramvaju u Bremenu jer su se poljubile. Napadač, za kojeg se navodi da je rumunski državljanin, izudarao je djevojke i šutirao jednu od njih nakon što je pala u nesvijest. Nakon što je napadnuta, mlađa žrtva objavila je potresno svjedočanstvo na društvenim mrežama, otkrivajući da im niko od putnika nije pritekao u pomoć, piše Focus.de.

Napad se dogodio u petak navečer, a policija je saopštila da je 25-godišnjak posmatrao djevojke dok su se ljubile. Nakon toga, počeo ih je vrijeđati, a onda ih je udario pesnicama u lice. Kada je mlađa djevojka od udarca pala bez svijesti na pod, on ju je još i šutnuo u stomak.

Policajci su primijetili incident i odmah zaustavili tramvaj, te su muškarca priveli u stanicu. Protiv njega je pokrenuta istraga zbog opasnog nanošenja tjelesnih povreda, a slučaj je preuzeo i Odjel za zločine iz mržnje pri državnoj sigurnosti.