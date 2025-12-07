Teška nesreća mladića iz BiH u Njemačkoj: Jednom se bore za život, automobil smrskan

Mladići, obojica stari 21 godinu, teško su povrijeđeni u udesu do kojeg je došlo noćas u 02:30 na na njemačkom magistralnom putu B12, u pravcu Pasaua.

Kako prenose njemački mediji, riječ je o mladićima iz Bosne i Hercegovine, koji imaju dvojno državljanstvo – austrijsko i bosanskohercegovačko.

Jedan od mladića je upravljao vozilom audi A4, kada je kod mjesta Leoprehting, odjednom lijevoj krivini proletio i sletio desno s kolovoza. Vozilo se tom prilikom više puta prevrnulo i nakon otprilike 50 metara zaustavilo u polju.

Vozač je zadobio lakše povrede, dok je suvozač teško povrijeđen i prebačen u obližnju bolnicu. Mediji prenose da se suozaču bore za život.

Pošto je kod vozača utvrđena prisutnost alkohola, izvršeno je uzimanje krvi i oduzeta mu je vozačka dozvola. Takođe je angažovan vještak radi utvrđivanja tačnog uzroka udesa.

Automobil više nije bio u voznom stanju i morao je biti uklonjen. Nastala je materijalna šteta od oko 8.000 eura.

Na terenu su intervenisale vatrogasne jedinice iz Leoprechtinga, Hötzdorfa i Büchlberga. Put B12 bio je zatvoren do 06:45 sati, prenose Nezavisne novine.