Trampov sin žestoko kritizirao Ukrajinu i Zelenskog: Nećemo više biti idioti, dobra stvar je što je otac nepredvidiv

Donald Tramp mlađi kritizirao je stanje u Ukrajini po pitanju korupcije, sugeriravši da bi njegov otac i predsjednik SAD mogao napustiti Ukrajinu ako Kijev ne sklopi mir s Rusijom, piše Politico.

Najstariji sin predsjednika SAD je na Forumu u Dohi naglasio da je Ukrajina paralizirana korupcijom u službenim redovima te kaže da takva korupcija potiče rat i u Moskvi i u Kijevu.

Posebno se obrušio na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je i sam pod političkim pritiskom zbog istrage o korupciji koja je uplela neke od njegovih najviših pomoćnika. Jedan od njih, Andrij Jermak, koji je često vodio međunarodne pregovore Ukrajine, nedavno je podnio ostavku. Sam Zelenski nije optužen za korupciju.

Povlačenje iz Ukrajine

- Zbog rata, i zato što je jedan od najvećih marketinških stručnjaka svih vremena, Zelenski je postao gotovo božanstvo, pogotovo za ljevicu, gdje nije mogao pogriješiti, bio je izvan svake kritike - rekao je Tramp mlađi.

Na direktno pitanje bi li se američki predsjednik mogao povući iz Ukrajine, mlađi Tramp je odgovorio: "Mislim da bi mogao."

- Ono što je dobro kod mog oca, i ono što je jedinstveno kod mog oca, jest to što ne znate što će učiniti. Činjenica da nije predvidljiv i tjera sve da se zapravo ponašaju na intelektualno pošten način - istakao je.

Poručio je da žele mir i da se zaustavi ubijanje. Iznio je i tvrdnje da je ljetos tokom jednog dana u Monaku čak "50 posto luksuznih automobila imalo ukrajinske registarske oznake".

Luksuzni automobili

- Mislite li da je taj novac zarađen u Ukrajini. Čujemo sve glasine o tome što se događa kad vidimo da svaka registracijska oznaka u Monaku pripada Ukrajincima. Bogati su pobjegli i ostavili one koje smatraju seljačkom klasom da se bore u tim ratovima. Nije postojao poticaj za prekid sukoba jer dokle god je novac pristizao i dok su krali, niko nije ništa provjeravao, pa nije bilo razloga za postizanje mira - izjavio je Tramp Jr.

Na pitanje hoće li se njegov otac kandidirati za treći mandat, što ustavno nije dopušteno, Tramp mlađi se nasmijao.

- Vidjet ćemo šta će se dogoditi - rekao je, dodajući da predsjednikova nespremnost da to isključi može biti neka vrsta "trolanja".

- Smiješno je gledati kako lijevima glave eksplodiraju svaki put kad to spomene - dodao je.

Poručio je da SAD više neće biti idiot s čekovnom knjižicom.