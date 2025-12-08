U Londonu danas nastavak pregovora o okončanju rata u Ukrajini

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i britanski premijer Kir Starmer (Keir) sastaju se danas u Londonu kako bi razgovarali o zastoju u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.
Zelenski će prisustvovati razgovorima zajedno s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrichom Merzom).
Ministar kabineta Pet Mekfeden (Pat McFadden) izjavio je u nedjelju da će sigurnost i samoopredjeljenje Ukrajine biti "u središtu" razgovora lidera u Londonu.
Pregovori ostaju zaglavljeni oko pitanja koja uključuju veličinu ukrajinske vojske nakon završetka sukoba s Moskvom i rusku kontrolu nad Donbasom.
- Ako riješimo ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari riješiti prilično dobro - rekao je za Reuters specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu Kit Kelog (Keith Kellogg).
Današnji razgovori predstavljaju najnoviji pokušaj evropskih saveznika Ukrajine da se uključe u tekuće napore za okončanje rata.
Bijela kuća vrši pritisak na Kijev i Moskvu da se dogovore o planu od više tačaka za okončanje rata, ali nije bilo mnogo znakova napretka, uprkos tome što su obje strane uključene u proces.
Najnoviji razgovori između SAD i Ukrajine završeni su tokom vikenda, a Zelenski je nakon razgovora sa Stiv Vitkof (Steve Witkoff), specijalnim izaslanikom Donalda Trampa (Trump), izjavio da je odlučan nastaviti saradnju sa SAD.
Evropski lideri su se usprotivili ranim verzijama mirovnog plana koji su predvodile SAD, a koji je u međuvremenu revidiran nakon kritika da je previše povoljan za Rusiju.
Originalna verzija američkog plana suočila se s kritikama Ukrajine i njenih saveznika zbog prihvatanja ruskih zahtjeva, uključujući one o učešću NATO-a, ograničenjima ukrajinske vojske i kontroli nad istočnim Donbasom.