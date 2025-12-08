U Londonu danas nastavak pregovora o okončanju rata u Ukrajini

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i britanski premijer Kir Starmer (Keir) sastaju se danas u Londonu kako bi razgovarali o zastoju u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini. Zelenski će prisustvovati razgovorima zajedno s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrichom Merzom).

Ministar kabineta Pet Mekfeden (Pat McFadden) izjavio je u nedjelju da će sigurnost i samoopredjeljenje Ukrajine biti "u središtu" razgovora lidera u Londonu. Pregovori ostaju zaglavljeni oko pitanja koja uključuju veličinu ukrajinske vojske nakon završetka sukoba s Moskvom i rusku kontrolu nad Donbasom. - Ako riješimo ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari riješiti prilično dobro - rekao je za Reuters specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu Kit Kelog (Keith Kellogg).

Današnji razgovori predstavljaju najnoviji pokušaj evropskih saveznika Ukrajine da se uključe u tekuće napore za okončanje rata. Bijela kuća vrši pritisak na Kijev i Moskvu da se dogovore o planu od više tačaka za okončanje rata, ali nije bilo mnogo znakova napretka, uprkos tome što su obje strane uključene u proces. Najnoviji razgovori između SAD i Ukrajine završeni su tokom vikenda, a Zelenski je nakon razgovora sa Stiv Vitkof (Steve Witkoff), specijalnim izaslanikom Donalda Trampa (Trump), izjavio da je odlučan nastaviti saradnju sa SAD.