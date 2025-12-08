Kina sprovodi zračne operacije blizu Japana, iz Tokija najavili odgovor

Odbrambene snage Japana saopćile su da je kineska udarna grupa nosača aviona i sinoć nastavila intenzivne zračne operacije blizu Japana dok je plovila u Tihi ocean istočno od otoka Okinawa.

Kineske vježbe održane su usred rastućih napetosti između istočnoazijskih susjeda i izazvale su niz protesta, a Tokio je optužio Peking za opasno ponašanje.

Japan je rekao da su lovci s nosača aviona Liaoning usmjerili radarske zrake na japanske avione koji su se podigli kako bi pratili njegovo kretanje. Osvjetljavanje radarskom zrakom signalizira potencijalni napad i može prisiliti ciljane avione na bijeg.

Avioni s nosača izveli su oko 100 polijetanja i slijetanja tokom vikenda, saopćile su japanske vlasti. U nedjelju je Japan pozvao kineskog ambasadora Vu Đianghaoa (Wu Jianghao) kako bi protestirao zbog "opasnih" i "žalosnih" djela aviona s nosača.

- Japan će mirno, ali čvrsto odgovoriti i nastaviti pratiti kretanje kineskih snaga u vodama oko naše zemlje - rekao je glavni sekretar kabineta Minoru Kihara na redovnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Kineska ambasada u izjavi je negirala tvrdnje Tokija, navodeći da su japanski avioni ugrozili sigurnost leta približavanjem nosaču dok je provodio obuku sa svoja tri prateća raketna razarača.

Kina je pritom zahtijevala da Japan prestane s blaćenjem i omalovažavanjem, strogo obuzda svoje akcije i spriječi da se slični incidenti ponove.

Kihara je odbacio tvrdnju da su japanski avioni ugrozili sigurnost leta na nosaču aviona. Riječ je o najozbiljnijem sukobu dvije vojske posljednjih godina koji riskiraju pogoršanjem već napetih odnosa nakon što je japanska premijerka Sanae Takaiči (Takaichi) upozorila da bi Tokio mogao odgovoriti na svaku kinesku akciju protiv Tajvana koja ugrožava sigurnost Japana.