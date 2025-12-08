Mask uporedio EU s nacističkom Njemačkom, pozvao na ukidanje

Nakon što je Evropska unija izrekla veliku novčanu kaznu platformi X, ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Evropske komisije, a vlasnik Ilon Mask (Elon Musk) uporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom. - Vaš račun za oglase je ukinut - napisao je jučer voditelj proizvoda u X-u, Nikita Bier, kao odgovor na objavu Evropske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 miliona eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Bier je naveo da je s računa EU objavljen post koji "zavarava korisnike da pomisle da je riječ o videu i umjetno povećava doseg". Račun Evropske komisije i dalje je vidljiv, kao i njezine objave, prenosi Dpa. U međuvremenu je tehnološki milijarder Mask nastavio izražavati svoje neprijateljstvo prema "tiranskoj, neizabranoj birokratiji koja tlači stanovnike Evrope". Mask je podijelio korisnički komentar u kojem je Evropsku uniju nazvao "Četvrtim Reichom", zajedno sa slikom zastave EU koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.