Rusi pogodili stambenu zgradu u Ukrajini, izbio veliki požar, ima povrijeđenih

Sumska oblast, koja graniči s Rusijom, suočava se s gotovo svakodnevnim granatiranjem i napadima dronovima otkako je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, rat koji se sada bliži četvrtoj godini.

Ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Ohtirka u Sumskoj oblasti pri čemu je povrijeđeno najmanje sedam osoba, rekao je u ponedjeljak guverner Oleh Hrihorov (Hryhorov).

Hrihorov je u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram rekao da su povrijeđeni prevezeni u bolnicu, gdje su dvojica od njih primljena. Ostali su primili pomoć i otpušteni su.

Višespratna zgrada je pretrpjela veliku štetu, rekao je Hrihorov, dodajući da su neki stanovnici uspjeli doći do podruma nakon upozorenja na zračni napad, dok su hitne službe spašavale ostale s gornjih spratova.

Nije bilo neposrednih komentara iz Moskve o napadu.

Video koji je objavio Reuters prikazuje velike požare koji su nastali na zgradi i automobilima nakon napada. Hitne službe su pokušavale da spase šta se spasiti može, a tom prilikom su iz zgrade uspjeli izvući i jednu mačku.

Obje strane negiraju da su ciljali civile, ali hiljade su poginule u sukobu, velika većina njih Ukrajinci.