Sirija obilježava prvu godišnjicu svrgavanja Bašara al-Assada

Sirijci u ponedjeljak obilježavaju prvu godišnjicu svrgavanja Bašara al-Assada (Bashar al-Assad) i njegove čvrste vladavine, dok se razjedinjena zemlja bori za stabilnost i oporavak nakon godina rata.

Službene proslave planirane su na centralnom Trgu Umayyad u Damasku, koji je već bio prepun slavljeničkih okupljanja uoči 8. decembra, te u drugim dijelovima zemlje.

Asad je prije godinu dana pobjegao iz Sirije u Rusiju kada su opozicine snage pod komandom novog sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šarae (al-Sharaa) zauzele Damask, svrgnuvši ga nakon više od 13 godina rata koji je proizašao iz ustanka protiv njegove vlasti.

Proslave traju u nekim dijelovima Sirije već nekoliko dana: hiljade ljudi ispunile su ulice Hame u petak, mašući novom sirijskom zastavom dok su obilježavali dan kada su snage predvođene Šarainom grupom Hajat Tahrir al-Šam (Hayat Tahrir al-Sham) zauzele grad tokom brzog marša prema Damasku.

Kurdska administracija koja upravlja sjeveroistokom zemlje čestitala je Sirijcima na godišnjici, ali je zabranila okupljanja ili dešavanja iz sigurnosnih razloga, pozivajući se na povećanu aktivnost "terorističkih ćelija" koje pokušavaju iskoristiti tu priliku.

U govoru krajem novembra povodom prve godišnjice početka pobjedničke kampanje opozicije, Šaraa je pozvao sve Sirijce da se okupe na trgovima kako bi pokazali svoju radost i demonstrirali nacionalno jedinstvo.

Šaraa je uveo velike promjene, preoblikujući vanjske veze Sirije dok je stvarao dobre odnose sa Sjedinjenim Državama i dobijao podršku zalivskih arapskih država, a istovremeno se okretao od Asadovih saveznika. Teške zapadne sankcije uglavnom su ukinute.

Šaraa je obećao zamijeniti Asadovu brutalnu policijsku državu inkluzivnim i pravednim poretkom, prenosi Reuters.