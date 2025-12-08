Nigerija: Oteto 315 učenika i osoblja iz internata, vlasti najavile oslobađanje 100 učenika

U novembru je iz nigerijskog internata oteto 315 učenika i osoblja, a nigerijske vlasti su osigurale oslobađanje 100 učenika koje su naoružani napadači odveli iz katoličke škole. Sudbina još 165 učenika i osoblja za koje se smatra da su ostali u zatočeništvu ostaje nejasna.

Zemlja se suočava s valom masovnih otmica koje podsjećaju na ozloglašenu otmicu učenica u Chiboku 2014. godine.

Oko 50 otetih učenika je pobjeglo od otmičara, a smatra se da je njih 265 u zatočeništvu.

Prema izvoru Ujedinjenih nacija, 100 djece će danas biti predato lokalnim vlastima.

Jedna od prvih masovnih otmica koja je privukla međunarodnu pažnju dogodila se 2014. godine, kada su pripadnici Boko Harama oteli 300 djevojčica iz internata u sjeveroistočnom gradu Chiboku.

Deceniju kasnije, kriza otmice ljudi radi otkupnine u Nigeriji se "konsolidovala u strukturiranu industriju usmjerenu na profit" koja je prikupila oko 1,66 miliona dolara između jula 2024. i juna 2025. godine, prema nedavnom izvještaju SBM Intelligence, konsultantske kuće sa sjedištem u Lagosu.