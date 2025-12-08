SAD, Izrael i Katar održali trilateralni sastanak

Dva izvora izjavila su američkoj novinskoj kući Axios da je to bio "sastanak na najvišem nivou između zemalja od sporazuma o okončanju rata u Gazi, za koji je Katar bio ključni posrednik".

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je da je sastanak održan, ali nije pružio nikakve daljnje detalje.

Sjedinjene Države, Izrael i Katar održali su trilateralni sastanak u Njujorku, nekoliko mjeseci nakon što su izraelski avioni izveli zračni napad u Dohi, neuspješno ciljajući vodstvo Hamasa, kazao je visoki zvaničnik Bijele kuće za AFP.

Axios je također izvijestio da je posrednik Bijele kuće Stiv Vitkof (Steve Witkoff) bio domaćin sastanka, a šef obavještajne službe Mossada Dejvid Barnea (David Barnea) predstavljao je Izrael. Prisustvovao je i neimenovani visoki katarski zvaničnik.

Katar je, skupa s Egiptom i Sjedinjenim Državama, pomogao u posredovanju pri postizanju sveobuhvatnog prekida vatre između Izraela i Hamasa, koji ostaje osjetljiv dok se i Izrael i Hamas međusobno optužuju za kršenje njegovih uslova.

U subotu su Katar i Egipat pozvali na povlačenje izraelskih trupa i raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga kako bi se u potpunosti proveo krhki sporazum o okončanju sukoba u Gazi.

Govoreći na diplomatskoj konferenciji u Dohi, katarski premijer, šejh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, rekao je da se „prekid vatre ne može dovršiti bez potpunog povlačenja izraelskih snaga i ako se u Gazi ne uspostavi stabilnost“.

Axios je izvijestio da je glavni fokus sastanka uglavnom bio „na provedbi mirovnog sporazuma za Gazu“.

Izraelski napad na Dohu 9. septembra bezuspješno je ciljao glavnog pregovarača Hamasa Khalila al-Hayru i druge članove palestinske grupe.

U napadu je umjesto toga ubijeno šest osoba i izazvao je val kritika, uključujući i kritiku američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Axios je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu kasnije nazvao Al Thanija iz Bijele kuće na Trampov nagovor, kako bi uputio izvinjenje za napad.