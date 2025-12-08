Trampova nova sigurnosna strategija izostavlja Sjevernu Koreju, rastu nade u obnovu pregovora

Novi globalni sigurnosni plan predsjednika SAD-a Donalda Trampa izostavio je bilo kakvo spominjanje denuklearizacije Sjeverne Koreje kao cilja, potpirujući spekulacije da Washington možda pokušava povećati šanse za diplomatski proboj s Pjongjangom 2026. godine.

Cilj okončanja nuklearne prijetnje Sjeverne Koreje bio je stalna odrednica Nacionalne sigurnosne strategije svakog američkog predsjednika otkako se Pjongjangov program pojavio 2003. godine, ali je u dokumentu objavljenom u petak bio izostavljen.

Izostavljanje bilo kakvog spominjanja Sjeverne Koreje i njenog ubrzanog programa razvoja nuklearnog oružja koje se može isporučiti balističkim projektilima sposobnim da pogode kopneni dio SAD-a podgrijava očekivanja o potencijalnom oživljavanju razgovora između Trampa i Kim Jong Una, koji su posljednji put održani 2019. godine.

- Tramp je govorio o spremnosti da se sastane sa sjevernokorejskim liderom na "proaktivan" način, što ukazuje da "želi nešto postići preduzimanjem određenih koraka" - rekao je Hong Min iz Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje, javlja Reuters.

On smatra da tu postoji određeni stepen svjesne namjere, da se ideja denuklearizacije… zapravo ne mora pominjati.

U Trampovom prethodnom sigurnosnom dokumentu iz prvog mandata 2017. godine, Sjeverna Koreja se spominjala 16 puta kao prijetnja ''našoj domovini'' i odmetnička država koja bi mogla ''upotrijebiti nuklearno oružje protiv Sjedinjenih Država''.

Ovogodišnji dokument predstavlja Trampovu viziju ''fleksibilnog realizma'', koja se fokusira na obuzdavanje konflikta s Kinom oko Tajvana jačanjem vojne moći američkih saveznika u Aziji, prije svega Južne Koreje i Japana.