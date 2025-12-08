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SIRIJA SLAVI

Historijska relikvija iz Mekke u Damasku: Dio pokrivača Kaabe sada u Umejadskoj džamiji

Godišnjica pada režima al-Assad

Poklon Bin Salmana. X

Dž. R.

8.12.2025

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa (al-Sharaa) održao je jutarnju molitvu u čuvenoj Umejadskoj džamiji u Damasku povodom obilježavanja prve godišnjice pada režima Bašara al-Assada (Bashar al-Assad).

Tom prilikom je položio fragment moderne Kisve, crne svile koja pokriva Kaabu u Mekki, koju mu je darovao saudijski princ Mohammed bin Salman.

Ovaj simboličan čin, izvršen neposredno nakon zore, označio je novi početak za Siriju, naglašavajući brze diplomatske promjene i nadu u obnovu zemlje godinu dana nakon pobjede pobunjenika. Al-Šaraa, bivši komandant Haj'at Tahrir al Šama, koji je preuzeo ulogu predsjednika tranzicijske vlade u januaru 2025., nosio je istu vojnu uniformu kao i prošle godine kada je ušao u džamiju slaveći pad Asadovog režima.

U govoru nakon molitve obratio se hiljadama vjernika koji su se okupili na Trgu Umejad.

- Niko, ma koliko moćan, neće nam stati na put, zajedno ćemo se suočiti sa svim preprekama i obnoviti Siriju od sjevera do juga, od istoka do zapada. Ova zemlja ulazi u novu fazu rekonstrukcije dostojnu svog sadašnjeg i prošlog - kazao je.

Istovremeno, hiljade Sirijaca slavile su godišnjicu širom zemlje, od Hamaha do Alepa, uz tekbire i proslave koje su trajale do zore, podsjećajući na trenutak kada je Asad, nakon 25 godina na vlasti, pobjegao u Rusiju 8. decembra 2024, čime je okončana vladavina Baas partije koja je trajala od 1963.

Dar Saudijske Arabije, je izazvao početne kontroverze na društvenim mrežama zbog nagađanja o autentičnosti. Mnogi su očekivali historijski artefakt, a ne savremeni fragment, no ovo ipak simbolizira zbližavanje Rijada i Damaska.

Al-Šaraa je istakao da je fragment položen u Umejadskoj džamiji kako bi "veze ljubavi i bratske solidarnosti bile protegnute od Meke do Levanta".

Ovo dolazi nakon njegove umre posjete u februaru 2025, kada se sastao sa bin Salmanom, kao i nakon šireg regionalnog preustrojavanja koje uključuje angažman Sjedinjenih Američkih Država pod predsjednikom Donaldom Trampom (Trump). U maju 2025., Trampova administracija ukinula je terorističku oznaku HTS a i ublažila sankcije, omogućivši prve korake ka ekonomskoj obnovi.

Umejadska džamija, jedna od najstarijih i najsvetijih muslimanskih građevina na svijetu iz 8. vijeka, ponovo je postala simbol slobode nakon godina zanemarivanja pod Asadom. Prošle godine al-Šaraa je upravo ovdje održao pobjednički govor, nazvavši pad režima "pobjedom islamske nacije". U oktobru 2025, ime Hafiza al Asada uklonjeno je sa minareta džamije, brišući tragove diktature.

Džamija danas privlači vjernike i turiste, a al-Šaraa je u govoru podsjetio na patnje tokom 14 godina rata, preko 500 hiljada mrtvih, 13 miliona raseljenih i uništene četvrti poput Jobara.

# SIRIJA
# BASHAR AL-ASSAD
# MOHAMMED BIN SALMAN
# AHMED AL-SHARAA
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