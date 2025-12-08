Historijska relikvija iz Mekke u Damasku: Dio pokrivača Kaabe sada u Umejadskoj džamiji

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa (al-Sharaa) održao je jutarnju molitvu u čuvenoj Umejadskoj džamiji u Damasku povodom obilježavanja prve godišnjice pada režima Bašara al-Assada (Bashar al-Assad). Tom prilikom je položio fragment moderne Kisve, crne svile koja pokriva Kaabu u Mekki, koju mu je darovao saudijski princ Mohammed bin Salman. Ovaj simboličan čin, izvršen neposredno nakon zore, označio je novi početak za Siriju, naglašavajući brze diplomatske promjene i nadu u obnovu zemlje godinu dana nakon pobjede pobunjenika. Al-Šaraa, bivši komandant Haj'at Tahrir al Šama, koji je preuzeo ulogu predsjednika tranzicijske vlade u januaru 2025., nosio je istu vojnu uniformu kao i prošle godine kada je ušao u džamiju slaveći pad Asadovog režima.

U govoru nakon molitve obratio se hiljadama vjernika koji su se okupili na Trgu Umejad. - Niko, ma koliko moćan, neće nam stati na put, zajedno ćemo se suočiti sa svim preprekama i obnoviti Siriju od sjevera do juga, od istoka do zapada. Ova zemlja ulazi u novu fazu rekonstrukcije dostojnu svog sadašnjeg i prošlog - kazao je. Istovremeno, hiljade Sirijaca slavile su godišnjicu širom zemlje, od Hamaha do Alepa, uz tekbire i proslave koje su trajale do zore, podsjećajući na trenutak kada je Asad, nakon 25 godina na vlasti, pobjegao u Rusiju 8. decembra 2024, čime je okončana vladavina Baas partije koja je trajala od 1963. Dar Saudijske Arabije, je izazvao početne kontroverze na društvenim mrežama zbog nagađanja o autentičnosti. Mnogi su očekivali historijski artefakt, a ne savremeni fragment, no ovo ipak simbolizira zbližavanje Rijada i Damaska. Al-Šaraa je istakao da je fragment položen u Umejadskoj džamiji kako bi "veze ljubavi i bratske solidarnosti bile protegnute od Meke do Levanta".