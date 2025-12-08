Tramp kritikovao političara kojeg je pomilovao: "Opet će raditi s radikalnom ljevičarskom stokom"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pomilovao je američkog političara Henrija Kveljara člana Demokratske stranke, ali ga je samo dan nakon stupanja odluke na snagu žestoko kritikovao na društvenim mrežama.

Kveljar, zastupnik u Predstavničkom domu Kongresa, bio je zajedno sa svojom suprugom Imeldom Kveljar optužen za korupciju i pranje novca. Ipak, zbog Trampovog pomilovanja, protiv njega neće biti vođen postupak po toj optužnici.

Nakon što je dobio pomilovanje, Kveljar je zahvalio Trampu i najavio da će se ponovo kandidovati za svoju poziciju u Kongresu, ali bez napuštanja Demokratske stranke.

Upravo taj potez razljutio je američkog predsjednika, koji je na svojoj društvenoj mreži Truth Social uputio oštre kritike na račun Kveljara.

- Kakav nedostatak lojalnosti, ovo se neće svidjeti glasačima u Teksasu i njegovim kćerkama. Odlučio je opet raditi s radikalnom ljevičarskom stokom - poručio je Tramp, aludirajući na to da su právě Kveljarove kćerke pisale Bijeloj kući tražeći pomilovanje za svoje roditelje.

Na kraju objave predsjednik je dodao da "više neće biti tako fin", poručivši da u zamjenu za svoja pomilovanja očekuje lojalnost i saradnju.

Kveljar i njegova supruga optuženi su da su primili mito od jedne naftne kompanije iz Azerbejdžana i jedne banke iz Meksika, te za pranje novca u istom slučaju.

Zahvaljujući Trampovoj odluci o pomilovanju, bračni par Kveljar neće se pojaviti pred sudom u aprilu naredne godine, kada je suđenje trebalo početi. Kveljar je tokom cijelog procesa zadržao mandat u Predstavničkom domu Kongresa.