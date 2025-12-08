Japan pogodio zemljotres jačine 7,6 stepeni, izdato upozorenje na cunami

Japan je pogodio zemljotres jačine 7,6 stepeni Rihterove skale, a izdato je i upozorenje na cunami.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je potres zabilježen u blizini regija Aomori i Hokaido na sjeveroistoku zemlje. Epicentar potresa bio je 80 kilometara od obale prefekture Aomori, na dubini od 50 kilometara, navodi agencija.