Japan pogodio zemljotres jačine 7,6 stepeni, izdato upozorenje na cunami

Japan je pogodio zemljotres jačine 7,6 stepeni Rihterove skale, a izdato je i upozorenje na cunami.
Japanska meteorološka agencija saopštila je da je potres zabilježen u blizini regija Aomori i Hokaido na sjeveroistoku zemlje. Epicentar potresa bio je 80 kilometara od obale prefekture Aomori, na dubini od 50 kilometara, navodi agencija.
Prema njihovim procjenama, valovi visoki do tri metra mogli bi sada pogoditi sjeveroistočnu obalu.
Podaci Američkog geološkog zavoda potvrđuju da je magnituda potresa bila 7,6 stepeni Rihterove skale.
Magnituda ove jačine predstavlja rijetku pojavu i označava snažan zemljotres, sposoban da izazove ozbiljna razaranja na velikim površinama, uključujući štetu na infrastrukturi i moguće gubitke ljudskih života.