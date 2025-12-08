Peskov: Indija neće odustati od ruske nafte uprkos američkim tarifama

Kremlj je u ponedjeljak saopćio da će Indija nastaviti kupovati rusku naftu sve dok to bude “korisno”, svega nekoliko dana nakon posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina New Delhiju, javlja Anadolu.

- Indija, kao i do sada, ostaje suverena država i obavlja trgovinske operacije te kupuje energente tamo gdje je to korisno za Indiju - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima na brifingu.

Peskovovi komentari uslijedili su kao odgovor na pitanje hoće li Indija nastaviti kupovati energente iz Rusije uprkos odluci Vašingtona o uvođenju 50-postotnih tarifa na indijski uvoz, djelimično zbog njenog kupovanja ruske nafte tokom rata u Ukrajini.

Posjeta Indiji

Prošle sedmice, Putin je boravio u Nju Delhiju u državnoj posjeti, gdje je razgovarao s premijerom Narendrom Modijem, nakon čega je izrazio spremnost Moskve da Indiji i dalje osigurava “neometane isporuke goriva”.

- I, koliko razumijemo, naši indijski partneri će nastaviti ovu liniju kako bi osigurali svoje ekonomske interese - dodao je Peskov, odgovarajući na pitanje.

Indija je mjere, koje su stupile na snagu u augustu, opisala kao “neopravdane i nerazumne”, naglasivši da SAD u isto vrijeme i dalje uvozi “uranij heksafluorid za svoju nuklearnu industriju, paladij za industriju električnih vozila, kao i đubriva i hemikalije” iz Rusije.

Peskov se osvrnuo i na odnose Rusije i SAD-a, kazavši da Moskva vidi mogućnosti za obnovu bilateralnih odnosa s Vašingtonom ukoliko se uklone “iritanti” u njihovim odnosima.

Nova strategija

Komentarisao je i novu strategiju nacionalne sigurnosti američke administracije, izražavajući zabrinutost Rusije zbog mogućih promjena dokumenta pod budućim administracijama.

- Mi svakako cijenimo nijanse koje vidimo u novom konceptu. Govori se o potrebi dijaloga i izgradnji konstruktivnih, pozitivnih odnosa - dodao je Peskov.

Ranije je, u izjavi objavljenoj u nedjelju, rekao da je novi dokument “u velikoj mjeri usklađen” s vizijom Rusije, dodajući da Moskva očekuje da bi to moglo biti “skromno jamstvo” da će moći nastaviti zajednički konstruktivan rad sa SAD-om na pronalaženju rješenja za rat u Ukrajini.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa objavila je prošle sedmice svoju strategiju nacionalne sigurnosti, u kojoj je definisala prioritete vanjske politike i odbrane.

Dokument naglašava da je postizanje “brzog” okončanja više od tri i po godine dugog rata između Rusije i Ukrajine “ključni interes” SAD-a.

Navedeno je i da američki napori imaju za cilj “stabilizirati evropske ekonomije, spriječiti nenamjernu eskalaciju ili širenje rata i ponovo uspostaviti stratešku stabilnost s Rusijom, kao i omogućiti poslijeratnu obnovu Ukrajine kako bi opstala kao održiva država”.

Dokument također navodi da će za upravljanje odnosima Evrope i Rusije, koji su “duboko narušeni” zbog rata u Ukrajini, biti potrebna značajna američka diplomatska angažiranost, “kako bi se ponovo uspostavili uslovi strateške stabilnosti na euroazijskom prostoru i smanjio rizik od sukoba između Rusije i evropskih država.”