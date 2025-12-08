Tramp najavio jedinstvenu regulaciju AI-a za svih 50 država

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je u ponedjeljak da će izdati jedinstven set pravila za regulaciju vještačke inteligencije (AI) koji će važiti u svih 50 američkih saveznih država, javlja Anadolu.

- Mora postojati samo jedno pravilo ako želimo nastaviti prednjačiti u oblasti AI - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

- U ovom trenutku pobjeđujemo sve države u ovoj utrci - istakao je, naglasivši da ta prednost neće potrajati ako se sve savezne države uključe u "pravila i proces odobrenja".

Tramp je dodao da bi fragmentirane regulative na nivou država dovele do toga da AI bude "uništena u svojoj ranoj fazi".

Kako bi to spriječio, najavio je da će ove sedmice izdati izvršnu uredbu o "jednom pravilu".

- Ne možete očekivati da kompanija dobije 50 odobrenja svaki put kada želi nešto uraditi. To nikada neće funkcionisati - dodao je.