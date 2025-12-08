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DRAMATIČNO UPOZORENJE

Orban tvrdi: "Brisel se priprema za rat s Rusijom, a već postoji ciljani datum za ulazak u rat"

Tamni oblaci se skupljaju na nebu Evrope, rekao je

Orban: Brisel se priprema za rat s Rusijom. Alexandru Dobre/AP

M. Až.

8.12.2025

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se Brisel priprema za rat s Rusijom, te da već postoji ciljni datum za ulazak u sukob – 2030. godina.

Na svojoj Facebook stranici Orban je napisao da je cilj programa naoružavanja koji je pokrenuo Brisel da Evropska unija bude spremna za rat do 2030. godine, što je i ciljni datum za ubrzani proces članstva Ukrajine u EU, prenosi Hirado.

- Tamni oblaci se skupljaju na nebu Evrope. Brisel se priprema za rat s Rusijom, a već postoji ciljani datum za ulazak u rat: 2030. godina - upozorio je Orban.

Dodao je da osnivački ugovor EU predviđa da u slučaju oružanog napada na teritoriju jedne članice, ostale članice moraju pružiti svu raspoloživu pomoć, zbog čega bi prijem ratom razorene Ukrajine u EU automatski značio ulazak u sukob.

Prema njegovim riječima, to znači da bi sljedeća godina mogla biti posljednja mađarska izborna godina u kojoj zaista mogu odlučiti o pitanju rata i mira.

Kao primjer naveo je imigraciju i upozorio da postoje odluke koje se kasnije ne mogu ispraviti.

- Da nismo izgradili ogradu 2015. godine, migranti bi već bili ovdje. Ako donesemo pogrešnu odluku 2026. godine, biće prekasno da je ispravimo do sljedećih izbora 2030. godine. Utakmica se neće dobro završiti. Ko god želi mir, neka nam se pridruži - zaključio je Orban.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# EVROPA
# EU
# BRISEL
# RUSIJA
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