Orban tvrdi: "Brisel se priprema za rat s Rusijom, a već postoji ciljani datum za ulazak u rat"

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da se Brisel priprema za rat s Rusijom, te da već postoji ciljni datum za ulazak u sukob – 2030. godina.

Na svojoj Facebook stranici Orban je napisao da je cilj programa naoružavanja koji je pokrenuo Brisel da Evropska unija bude spremna za rat do 2030. godine, što je i ciljni datum za ubrzani proces članstva Ukrajine u EU, prenosi Hirado.

- Tamni oblaci se skupljaju na nebu Evrope. Brisel se priprema za rat s Rusijom, a već postoji ciljani datum za ulazak u rat: 2030. godina - upozorio je Orban.

Dodao je da osnivački ugovor EU predviđa da u slučaju oružanog napada na teritoriju jedne članice, ostale članice moraju pružiti svu raspoloživu pomoć, zbog čega bi prijem ratom razorene Ukrajine u EU automatski značio ulazak u sukob.