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VELIKA BRITANIJA

Završen sastanak Zelenskog, Starmera, Makrona i Merca u Londonu

Četvorica lidera razgovarala su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini

Zelenski, Starmer, Makron i Merc. AP

M. Až.

8.12.2025

Završen je sastanak iza zatvorenih vrata u Downing streetu broj 10 u Londonu između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njemačkog kancelara Fridriha Merca.

Najavljeno je da će danas Zelenski i Starmer održati bilateralne razgovore, prenosi Guardian.

Makron će se vratiti u Pariz na sastanak na kojem bi trebalo da se sastane sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, prenosi Guardian.

Četvorica lidera razgovarala su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini.

Zelenski je uoči sastanka izjavio da je potrebno jedinstvo Evrope, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, naglašavajući da je riječ o "važnom trenutku" u kojem treba razgovarati o svim "osjetljivim pitanjima".

Nakon razgovora u Londonu, Zelenski će otputovati u Brisel, gdje će se kasnije danas sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Poslije Brisela, ukrajinski predsjednik putovat će u Rim, gdje će se sutra sastati sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.

# EMMANUEL MACRON
# FRIEDRICH MERZ
# VELIKA BRITANIJA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# NJEMAČKA
# FRANCUSKA
# UKRAJINA
# KEIR STARMER
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