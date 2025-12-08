Završen sastanak Zelenskog, Starmera, Makrona i Merca u Londonu

Završen je sastanak iza zatvorenih vrata u Downing streetu broj 10 u Londonu između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njemačkog kancelara Fridriha Merca.

Najavljeno je da će danas Zelenski i Starmer održati bilateralne razgovore, prenosi Guardian.

Makron će se vratiti u Pariz na sastanak na kojem bi trebalo da se sastane sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, prenosi Guardian.

Četvorica lidera razgovarala su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini.