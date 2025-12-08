Završen sastanak Zelenskog, Starmera, Makrona i Merca u Londonu

Završen je sastanak iza zatvorenih vrata u Downing streetu broj 10 u Londonu između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, britanskog premijera Kira Starmera, francuskog predsjednika Emanuela Makrona i njemačkog kancelara Fridriha Merca.
Najavljeno je da će danas Zelenski i Starmer održati bilateralne razgovore, prenosi Guardian.
Makron će se vratiti u Pariz na sastanak na kojem bi trebalo da se sastane sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, prenosi Guardian.
Četvorica lidera razgovarala su o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini.
Zelenski je uoči sastanka izjavio da je potrebno jedinstvo Evrope, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, naglašavajući da je riječ o "važnom trenutku" u kojem treba razgovarati o svim "osjetljivim pitanjima".
Nakon razgovora u Londonu, Zelenski će otputovati u Brisel, gdje će se kasnije danas sastati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsjednikom Evropskog savjeta Antoniom Koštom i generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.
Poslije Brisela, ukrajinski predsjednik putovat će u Rim, gdje će se sutra sastati sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni.