Otvorio kovertu i frapirao se: Vlasnik kafića dobio račun za vodu, dužan je 14.700 eura

Kafić "Vilma" na glavnom trgu grada Tienen, u Belgiji, privremeno je zatvoren, nakon što je račun za vodu stigao u iznosu većem od 14.700 eura.

Vlasnik lokala, David Titeka, navodi da uprkos tome što su sve česme zatvorene, "vodomjer neprestano radi".

Alternativno rešenje

- Moramo hitno da pronađemo gdje curi, jer ako ponovo otvorimo kafić, voda će nastaviti da teče, a račun će rasti - rekao je Titeka, prenosi VRT.

Privremeno zatvaranje kafića jedino je rješenje dok se ne otkrije izvor problema, a vlasnik i izvođač radova navode da su pregledali sve slavine, ali bez rezultata.

- Sve smo provjerili i ništa. Pretpostavljamo da je problem ispod zemlje - naglasio je Titeka dodajući da uprkos zatvorenim slavnima "vodomjer neprestano radi".

"Troškovi su veliki..."

Sljedeći korak je angažovanje specijalizovane firme za detekciju curenja.

Nakon toga morat će da se odluči da li će biti postavljene nove cijevi i uklonjene stare, uz oprez da podzemna voda ne ugrozi stabilnost zgrade.

- Moramo da kontaktiramo osiguranje, procjenimo potrebne radove i razmotrimo alternativna rješenja. Troškovi su veliki, ali nadamo se odgovorima u narednim danima - zaključuje Titeka.