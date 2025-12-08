Najveći izraelski proizvođač oružja pod istragom za milionski mito

Skandal potresa NATO nakon što je najveći izraelski proizvođač oružja Elbit Systems stavljen pod suspenziju zbog sumnji na milionski mito. Odluka je stupila na snagu 31. jula 2025. i rezultat je opsežne multinacionalne istrage o korupciji unutar NATO-ove agencije za nabavku.

Više evropskih medija objavilo je usklađena saznanja o navodnim zloupotrebama u kojima su, prema tvrdnjama istražitelja, velike odbrambene kompanije plaćale milione eura mita zvaničnicima u NATO-ovoj agenciji NSPA.

Kompanija Elbit Systems, koja je u 2024. godini prijavila prihod od 6,8 milijardi dolara i više od deset godina snabdijeva članice NATO-a municijom i protivraketnim sistemima, našla se u centru istrage. NATO je odluku o suspenziji obrazložio “ozbiljnim optužbama koje ukazuju da je Elbit možda bio uključen u kriminalne radnje, uključujući nepravilnosti u dodjeli ugovora”.

Blokirane prijave

Suspenzija Elbitu blokira prijavu na nove tendere te zamrzava projekte koji su povezani s istragom.

Kao ključni posrednik između Elbita i NATO-ovih službenika za nabavku spominje se italijanski konsultant Elijau E. (Eliahu E.), protiv kojeg je izdat međunarodni nalog za hapšenje zbog sumnje da je bio dio organizirane kriminalne grupe i da je primao mito. Preko njegovih konsultantskih firmi, kako se tvrdi, preusmjeravana su sredstva radi osiguravanja ugovora s NATO-om.

Belgijske vlasti kao glavnog osumnjičenog u toj zemlji navode Gija M. (Guy M.), bivšeg belgijskog odbrambenog zvaničnika i nekadašnjeg uposlenika NSPA-e. Tužilaštvo tvrdi da je primio skoro dva miliona eura mita zauzvrat za usmjeravanje ugovora, a tereti ga se za korupciju, pranje novca i kriminalno udruživanje.

Hapšenje u Nizozemskoj i širi odjek

U maju su nizozemske vlasti privele Hansa de J. (Hans de J.), bivšeg visokog službenika za nabavku municije za holandsku vojsku. Tužilaštvo smatra da je tokom 2023. primao mito od više odbrambenih kompanija.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte) reagovao je porukom da se “mora preokrenuti svaki kamen” tokom istrage.

Budući da Elbit ima veći broj aktivnih ugovora s NSPA-om, suspenzija utiče i na isporuke naoružanja NATO-u, uključujući municiju namijenjenu Ukrajini.

Prema navodima novinara Džesija Pinstera (Jesse Pinster) iz Follow the Money, ugovori o nabavci municije spadaju među najosjetljivije pogođene. U posljednjih deset godina članice NATO-a potrošile su desetine miliona eura na Elbitovu opremu, uključujući municiju i protivraketne sisteme.

Follow the Money napominje da stvarni iznos može biti znatno veći jer su mnogi NATO ugovori klasificirani. Suspenzija se odnosi isključivo na centraliziranu NATO agenciju za nabavku, dok pojedine države članice i dalje mogu direktno ugovarati poslove s Elbitom.

Kompanija je saopćila da ne može komentarisati navode, jer “nema saznanja o optužbama”.