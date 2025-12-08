BBC-ev dopisnik iz Rusije Stiv Rosenberg (Steve) donosi pregled ruske štampe nakon što je Bijela kuća objavila novu američku strategiju nacionalne sigurnosti. Ta je strategija u Rusiji dočekana s otvorenim oduševljenjem, gotovo trijumfalno, jer po prvi put više ne definira Rusiju kao veliku prijetnju, dok istodobno žestoko napada Evropsku uniju. Rosenberg u objavi na društvenim mrežama sažima raspoloženje: "Danas ruske novine slave novu američku strategiju nacionalne sigurnosti. Jedna ruska novina o implikacijama za Evropu: „Tramp više nije njihov tatica“. Portparol Kremlja komentira: „Prilagodbe u novoj strategiji u mnogočemu odgovaraju našoj viziji“. U nastavku BBC-jev reporter donosi detaljan pregled naslova i poruka iz ruskih medija.

"Možete razumjeti zašto se Putin smije" Rosenberg podsjeća da je ruski predsjednik Vladimir Putin dobio dvostruki razlog za zadovoljstvo: prvo, posjeta Indiji koja je pokazala da zapadna izolacija Rusije ne uspijeva, a zatim i nova američka strategija koja je u Moskvi dočekana kao politički poklon. Bajdenova (Bidenova) administracija u prethodnoj je verziji dokumenta govorila o "akutnoj prijetnji Rusije" i "ruskoj agresiji". Nova verzija Trampove (Trumpove) Bijele kuće koristi, kako navodi reporter, "znatno blaži jezik o Rusiji", dok optužuje Evropsku uniju da potkopava političke slobode i suverenitet. Vladini mediji: "Revolucionarno. Rusija više nije prijetnja" Ruski državni list Rossijskaja Gazeta novu strategiju naziva "revolucionarnim dokumentom" i slavi činjenicu da je Rusija uklonjena sa spiska prijetnji. Komosomolskaja Pravda sažima poruku Vašingtona (Washingtona) riječima: "Moskva više nije naš neprijatelj", tvrdeći da je Tramp "naglo promijenio prioritete američke vanjske politike". Strategija govori o Evropi, pišu ruski mediji, "gotovo s prijezirom", poručujući Uniji da prestane "jahati na američkim leđima" kad je riječ o obrani i sigurnosti. Poruka je jasna: vrijeme je da Evropa sama riješi svoje probleme. "Tramp više nije njihov tatica" List Moskovski Komsomolets objavljuje naslov: "Tramp više nije njihov tatica." Novine citiraju dijelove strategije u kojima se tvrdi da je Bajdenova administracija bila ta koja je "imala nerealna očekivanja o ratu u Ukrajini", dok su evropske vlade opisane kao "nestabilne manjinske vlade koje krše demokratske principe". U komentarima list zaključuje: "U posljednje vrijeme evropski lideri razvili su prilično uspješnu strategiju protiv Trampa: prvo ga hvale, a kasnije ga kritiziraju. Ali sada više nema 'kasnije'. Meteor je udario. Izgleda da će dinosauri uskoro izumrijeti." "Amerika želi poticati otpor unutar Evrope" Kao i drugi mediji, Kommersant ističe da strategija otvoreno predviđa "aktivniju ulogu SAD-a u političkim procesima na kontinentu", uključujući i "kultiviranje otpora europskoj trenutnoj putanji unutar samih evropskih nacija".