BBC-ev dopisnik iz Rusije Stiv Rosenberg (Steve) donosi pregled ruske štampe nakon što je Bijela kuća objavila novu američku strategiju nacionalne sigurnosti.
Ta je strategija u Rusiji dočekana s otvorenim oduševljenjem, gotovo trijumfalno, jer po prvi put više ne definira Rusiju kao veliku prijetnju, dok istodobno žestoko napada Evropsku uniju.
Rosenberg u objavi na društvenim mrežama sažima raspoloženje: "Danas ruske novine slave novu američku strategiju nacionalne sigurnosti. Jedna ruska novina o implikacijama za Evropu: „Tramp više nije njihov tatica“.
Portparol Kremlja komentira: „Prilagodbe u novoj strategiji u mnogočemu odgovaraju našoj viziji“.
U nastavku BBC-jev reporter donosi detaljan pregled naslova i poruka iz ruskih medija.
"Možete razumjeti zašto se Putin smije"
Rosenberg podsjeća da je ruski predsjednik Vladimir Putin dobio dvostruki razlog za zadovoljstvo: prvo, posjeta Indiji koja je pokazala da zapadna izolacija Rusije ne uspijeva, a zatim i nova američka strategija koja je u Moskvi dočekana kao politički poklon.
Bajdenova (Bidenova) administracija u prethodnoj je verziji dokumenta govorila o "akutnoj prijetnji Rusije" i "ruskoj agresiji". Nova verzija Trampove (Trumpove) Bijele kuće koristi, kako navodi reporter, "znatno blaži jezik o Rusiji", dok optužuje Evropsku uniju da potkopava političke slobode i suverenitet.
Vladini mediji: "Revolucionarno. Rusija više nije prijetnja"
Ruski državni list Rossijskaja Gazeta novu strategiju naziva "revolucionarnim dokumentom" i slavi činjenicu da je Rusija uklonjena sa spiska prijetnji.
Komosomolskaja Pravda sažima poruku Vašingtona (Washingtona) riječima: "Moskva više nije naš neprijatelj", tvrdeći da je Tramp "naglo promijenio prioritete američke vanjske politike".
Strategija govori o Evropi, pišu ruski mediji, "gotovo s prijezirom", poručujući Uniji da prestane "jahati na američkim leđima" kad je riječ o obrani i sigurnosti. Poruka je jasna: vrijeme je da Evropa sama riješi svoje probleme.
"Tramp više nije njihov tatica"
List Moskovski Komsomolets objavljuje naslov: "Tramp više nije njihov tatica." Novine citiraju dijelove strategije u kojima se tvrdi da je Bajdenova administracija bila ta koja je "imala nerealna očekivanja o ratu u Ukrajini", dok su evropske vlade opisane kao "nestabilne manjinske vlade koje krše demokratske principe".
U komentarima list zaključuje: "U posljednje vrijeme evropski lideri razvili su prilično uspješnu strategiju protiv Trampa: prvo ga hvale, a kasnije ga kritiziraju. Ali sada više nema 'kasnije'. Meteor je udario. Izgleda da će dinosauri uskoro izumrijeti."
"Amerika želi poticati otpor unutar Evrope"
Kao i drugi mediji, Kommersant ističe da strategija otvoreno predviđa "aktivniju ulogu SAD-a u političkim procesima na kontinentu", uključujući i "kultiviranje otpora europskoj trenutnoj putanji unutar samih evropskih nacija".
U dokumentu se optužuju evropske države da "sabotiraju napore da se okonča rat u Ukrajini". Kako navodi Rosenberg, takvi komentari američkih dužnosnika pojavili su se tijekom godine, ali sada su prvi put zapisani u službenoj strategiji – što je u Moskvi dočekano vrlo pozitivno.
Komosomolskaja Pravda citira glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova: "Prilagodbe u ažuriranoj strategiji u mnogočemu odgovaraju našoj viziji."
Ruska štampa euforična oko geopolitike
Dok ruski mediji likuju nad američkom strategijom, ekonomske vijesti su znatno sumornije. Moskovski Komsomolec upozorava da bi "2026. mogla biti fatalna za banke", pišući o mogućoj sistemskoj krizi do listopada te godine.
Nezavisimaja Gazeta pak ističe da je benzin u Rusiji "sada 8 posto skuplji nego u SAD-u".
Pregled ruskog tiska koji donosi BBC-jev Stiv Rosenberg pokazuje gotovo euforično slavljenje američkog zaokreta prema Evropi i izbjegavanja oštrog jezika prema Kremlju.
Istovremeno, ekonomski signali u Rusiji govore o rastućim problemima koje ni politička simbolika ne može prikriti.