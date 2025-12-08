Direktor FBI vikao na agente da odvezu kući pijanu prijateljicu njegove djevojke?!

Direktor Federalnog istražnog biroa Kaš Patel (Kash Patel), star 45 godina, ponovo se našao pod žestokim kritikama zbog načina na koji je, prema navodima, koristio obezbjeđenje u korist svoje djevojke Aleksis Vilkins (Alexis Wilkins).
Prema pisanju magazina People, direktor FBI-ja optužen je da je agentima zaduženim za zaštitu Aleksis Vilkins naredio da kući prevezu njenu prijateljicu, navodno pijanu, nakon burne zabave u Nešvilu, gdje Vilkins boravi zbog poslovnih angažmana.
Tri izvora potvrdila su da je Aleksis, najmanje u dva navrata, od svojih tjelohranitelja tražila da otprate njenu prijateljicu do kuće, uključujući i jedan slučaj ove proljetne sezone. Kada su agenti FBI-ja to odbili, Kaš Patel je, prema navodima, izričito zahtijevao – pa čak i povisio ton – da to ipak učine.
Patel je, tvrde izvori, telefonom pozvao glavnog agenta u timu koji štiti Aleksis i povikao na njega, naređujući da odveze prijateljicu njegove djevojke. Ovakvi incidenti, navodi se, izazvali su rastuću zabrinutost među agentima FBI-ja, koji strahuju zbog „Patelovog korištenja ograničenih resursa biroa“.
Portparol FBI-ja Ben Vilijamson (Ben Williamson) odbio je tvrdnje navedene u izvještaju, poručivši da je „sve izmišljeno i da se nije dogodilo“.
Ovaj izvještaj pojavio se ubrzo nakon što je Patel kritiziran i prošlog mjeseca, zbog toga što je, prema optužbama, elitne pripadnike SWAT tima dodijelio osiguranju svoje djevojke.
Tim zadužen za zaštitu Aleksis, u kojem se nalaze vrhunski agenti koji inače rade u terenskoj kancelariji FBI-ja u Nešvilu, izazvao je bojazan da bi njihovo angažovanje moglo usporiti reakciju policije na druge hitne slučajeve, navode dvije osobe „koje imaju direktna saznanja o situaciji“.
Upotreba takvih specijaliziranih agenata otvorila je i pitanje moguće zloupotrebe položaja i službenih resursa. New York Times je u novembru objavio da su resursi SWAT tima više puta preusmjeravani na zadatke vezane za Aleksis.
Patelovo angažovanje obezbjeđenja za Vilkins smatra se neuobičajenim, jer partneri visokih FBI zvaničnika u pravilu dobijaju zaštitu samo tokom putovanja koja obavljaju zajedno.
Početkom novembra, protiv Patela su iznesene i optužbe da je koristio FBI-jev mlaznjak, vrijedan 60 miliona dolara, kojim je odletio u Stejt Koledž u Pensilvaniji, gdje je njegova djevojka imala nastup i izvela pjesmu „Zastava posuta zvijezdama“ na rvačkom događaju u Brajs Džordan centru Univerziteta Pen Stejt, prema pisanju listova Daily Beast i New Republic.
- Njegova zloupotreba i pretjerana upotreba službenog mlaznjaka za privatne odlaske, kao i dodjeljivanje posebno obučenih SWAT agenata da štite njegovu djevojku, pokazuju manjak liderske odgovornosti, prosuđivanja i skromnosti - rekao je bivši agent FBI-ja Kristofer O’Liri (Christopher O’Leary) za Tajms (Times).