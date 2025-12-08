Orban: Turska garantuje nesmetan dotok ruskog plina u Mađarsku

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan i mađarski premijer Viktor Orban postigli su dogovor prema kojem će Turska garantirati da ruski plin i dalje neometano stiže u Mađarsku. Budimpešta ostaje snažno oslonjena na ruske energente od početka sukoba u Ukrajini, što joj je donijelo brojne kritike pojedinih članica Evropske unije i NATO saveza.

Mađarska je još 2021. potpisala ugovor s Rusijom na 15 godina o kupovini 4,5 milijardi kubnih metara plina godišnje, a prošle godine dodatno je povećala uvoz od Gasproma na oko 7,5 milijardi kubnih metara putem gasovoda "Turski tok".

- Danas sam se s predsjednikom složio da će Turska garantovati rutu kako bismo mogli transportovati plin iz Rusije u Mađarsku - poručio je Orban.

Ove godine Mađarska je već primila oko 7,5 milijardi kubnih metara gasa preko "Turskog toka". Prošlog mjeseca Sjedinjene Američke Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i gasa, nakon što je Orban tokom prijateljskog susreta u Vašingtonu insistirao na odgodi, razgovarajući s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump).

Orban se krajem novembra sastao i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a tom prilikom je na Fejsbuku poručio da putuje u Rusiju "kako bi osigurao opskrbu Mađarske energijom za zimu i narednu godinu".