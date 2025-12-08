Američki ambasador pri UN-u sastao se s Netanjahuom radi pregovora o prekidu vatre u Gazi

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc (Mike Waltz) sastao se u ponedjeljak s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahuom) u zapadnom Jeruzalemu radi razgovora o sporazumu o prekidu vatre u Gazi, javlja Anadolu.

Netanjahu je ugostio Volca u svom uredu, a pridružili su se vršilac dužnosti direktora Vijeća za nacionalnu sigurnost Gil Rajh (Reich), izraelski ambasador pri UN-u Deni (Danny) Danon i američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi (Mike Huckabee), objavio je portal "Times of Israel".

Volc je stigao u Izrael rano u ponedjeljak iz Jordana radi razgovora s Netanjahuom i predsjednikom Isakom Hercogom (Isaacom Herzogom).

- Prilično je dirljivo preći most Allenby-King Hussein iz Jordana u Izrael, gdje se radujem važnim razgovorima s našim izraelskim partnerima - napisao je Waltz na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

- Pod vodstvom Donalda Trampa, američka posvećenost sigurnosti Izraela ostaje čvrsta - naša saradnja nikada nije bila vitalnija - dodao je.

U petak je američka misija pri UN-u objavila da Volcova posjeta Jordanu i Izraelu "naglašava posvećenost Sjedinjenih Američkih Država unapređenju regionalne stabilnosti, provedbi Trampovog plana od 20 tačaka za Gazu i podršci ciljevima Rezolucije 2803 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja uspostavlja put naprijed za regiju".

Prema misiji, Volc će se sastati s Netanjahuom i Hercogom "kako bi unaprijedili saradnju SAD-a i Izraela u Ujedinjenim nacijama i razgovarali o zajedničkim prioritetima za regionalnu sigurnost i humanitarnu pomoć".

Rezolucija UN-a 2803 predvidjela je osnivanje Odbora za mir, Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) i administrativnog odbora u enklavi.

- Ovo putovanje odražava nepokolebljivu posvećenost predsjednika Trampa okončanju duboko ukorijenjenih sukoba i osiguravanju mirne i prosperitetne budućnosti za Bliski istok - saopćila je misija.

Sporazum o prekidu vatre stupio je na snagu u Gazi 10. oktobra prema Trampovom planu, zaustavivši dvogodišnje izraelske napade u kojima je od oktobra 2023. ubijeno više od 70.000 ljudi, uglavnom žena i djece, a povrijeđeno skoro 171.000.