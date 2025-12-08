Guardian: Tramp je ponudio Putinu spas, ali ga je ovaj odbacio

Komentator Guardiana Sajmon Tisdal (Simon Tisdall) u opširnoj analizi iznosi izrazito oštre ocjene o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu (Donald Trump), tvrdeći da njihove odluke nanose štetu ne samo Ukrajini nego i Rusiji, Americi i globalnoj sigurnosti.

Po njegovom mišljenju, svi koji smatraju da Velikom Britanijom upravljaju loši političari trebali bi, "da steknu širu sliku", pogledati Putina i Trampa. Tisdal tvrdi da Putin svojim ratom, koji je sam nametnuo, urušava Rusiju na ekonomskom, finansijskom, geopolitičkom i društvenom nivou.

Tisdal piše da je Tramp prošle sedmice Putinu ponudio politički izlaz, iz razloga koji "nisu sasvim jasni", ali da je ruski predsjednik tu ponudu odbio. Dodaje kako se "ta dvojica budala savršeno zaslužuju".

"Putin pati od neoimperijalnih fantazija"

Prema njegovom tumačenju, pregovori u Moskvi odnosili su se na nacrt sporazuma koji bi nagradio rusku agresiju, prepustio velik dio ukrajinske teritorije i trajno oslabilo odbranu Kijeva. Takav dogovor bi, smatra autor, produbio razdor između SAD-a i Evrope, ugrozio NATO, ojačao rusku privredu i mogao srušiti vladu Volodimira Zelenskog — što su, podsjeća, ključni ciljevi Kremlja.

Ipak, Putin je, prema Tisdalu, sve odbacio jer pati od neoimperijalnih ambicija i opsesije vlastitom historijskom ulogom. Uvjeren je da može dobiti "sve i još više" nastavkom rata. Tisdal tvrdi da je Putin uvjerio Trampa kako je ruska pobjeda neizbježna, dok su "Evropljani ti koji potiču sukob". Autor to naziva iluzijom.

Gotovo četiri godine od početka invazije, Putin je i dalje zaglavljen u rovovima Donbasa, dok se ekonomsko stanje u Rusiji rapidno pogoršava. Nakon kratkog rasta pokretanog isključivo vojnom potrošnjom, prihodi od nafte i gasa pali su za 27%, a recesija se nazire.

"Ukrajina je pronašla slabe tačke"

Inflacija u Rusiji iznosi oko 8%, kamate prelaze 16%, državni deficit raste, a više od polovine fonda nacionalnog bogatstva potrošeno je od 2022. Strana ulaganja su propala, državni dug raste, a troškovi strateškog uvoza uvećani su za 122%. Čak je, podsjeća Tisdal, "i votka poskupjela".

Ukrajinske snage sve češće napadaju rafinerije, cjevovode i takozvanu "flotu u sjeni" tankera koji prevoze ilegalan ruski izvoz nafte, izazivajući nestašice i paniku unutar Rusije. Istovremeno, energetske kompanije Rosnjeft i Lukoil suočene su s problemima jer azijski kupci, uključujući kineske, pokušavaju izbjeći američke sankcije.

"Putin nije uspio pokoriti Ukrajinu"

Dok se rat odužio, Rusija je izgubila utjecaj u Siriji, Iran je izložen američkim i izraelskim napadima, a Venezuela bezuspješno traži rusku potporu. Odnos s Kinom sveo se, tvrdi Tisdal, na položaj "poniženog mlađeg partnera".

Tokom nedavne posjete Indiji, Putin je, prema autorovoj procjeni, djelovao kao slab pregovarač u zemlji koja pod pritiskom Washingtona sada izbjegava kupovinu ruske nafte. Moskovski narativ o "ruskim uspjesima" na ratištu Tisdal naziva zavaravanjem. Navodi da su teritorijalni dobici minimalni i da Putin, uprkos nadmoći, nije uspio slomiti Ukrajinu.

Cijena tog neuspjeha, prema autoru, mjeri se enormnim gubicima: više od 280.000 poginulih ili ranjenih u prvih osam mjeseci 2025., a ukupno oko milion žrtava.

Pozivanje na tvrdnje nezavisnih novinara

Tisdal postavlja pitanje: koliko dugo će ruski narod tolerisati vođu kojeg smatra odgovornim za ratne zločine, za trovanje u Solzberiju i za masovna stradanja, a koji sada prijeti sukobom s Evropom? Posebno ističe finansijske poticaje i odštete za dobrovoljce iz siromašnih krajeva, čiji je prosječni životni vijek na frontu samo 12 dana.

Isplate su, dodaje, smanjene zbog budžetskih rezova. Autor se poziva i na nezavisnog novinara Alekseja Kovaljova (Aleksey Kovalyov), koji tvrdi da vojna potrošnja trenutno prikriva višedecenijsko propadanje Rusije, "nudeći socijalni uspon kroz krvoproliće".

Kada rat jednom završi, upozorava Kovaljov, Rusiju bi mogla pogoditi duboka društvena kriza — što je razlog zbog kojeg Kremlj guši svaku vrstu javnog neslaganja.

"Rusija je prevelika da bi propala"

U završnici teksta, Tisdal kritikuje Trampov pristup Ukrajini. Smatra da je predsjednik SAD-a od početka popuštao Moskvi, napadao Zelenskog i blokirao isporuke oružja, čime je dodatno oslablio Ukrajinu. Njegovu potrebu da se predstavi mirotvorcem, oslanjanje na rodbinu kao izaslanike i pokušaje marginalizacije Evrope autor vidi kao korake koji idu u korist Putinu.

Zaključuje da Tramp svojim djelovanjem produžava rat, dok bi Evropa i NATO trebali pojačati pomoć Ukrajini, strože provoditi sankcije i efikasnije odgovarati na ruske sabotaže i kibernetičke napade.

Na kraju naglašava da je Rusija "prevelika da bi propala", ali i da je Putin političar kojeg historija može brzo odbaciti. "On gubi, ne pobjeđuje. I prije ili kasnije, kao carevi i diktatori prije njega, Rusija će ga sažvakati i ispljunuti", zaključuje Tisdal.