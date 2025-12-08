Protest poljoprivrednika širom Grčke, na Kritu zatvorili aerodromsku pistu

Poljoprivrednici koji protestuju na grčkom ostrvu Krit probili su barijeru na aerodromu Nikos Kazantzakis u Heraklionu i probili se na pistu, uzrokujući njeno zatvaranje, izvijestili su policijski izvori u ponedjeljak.

Iako su svi letovi obustavljeni, posljedice su bile ograničene, jer u ovo doba godine ima relativno malo letova.

Grčki poljoprivrednici danima protestuju širom zemlje zbog visokih troškova proizvodnje i nedostatka subvencija. Pozivaju na podršku države.

Protesti su viđeni i na aerodromu koji opslužuje Chaniju na zapadnom Kritu, gdje su demonstranti blokirali pristupne puteve i bacali kamenje, dok je policija odgovorila suzavcem. Policijsko vozilo je prevrnuto, a najmanje jedan policajac je povrijeđen.

Poljoprivrednici u Heraklionu planirali su ostati na aerodromskom terenu najmanje do kasnog popodneva, prije nego što odluče kako će dalje postupiti, rekli su organizatori protesta.

Putevi, granični prelazi i službene zgrade bili su blokirani u mnogim regijama širom Grčke u ponedjeljak.