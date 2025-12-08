Peskov: Nemamo saznanja o ishodu razgovora koji su na Floridi vodili Ukrajinci i Amerikanci

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) izjavio je u ponedjeljak da Moskva do sada nije primila nikakve informacije o rezultatima razgovora u Floridi, koje su američki i ukrajinski zvaničnici vodili u potrazi za rješenjem rata u Ukrajini.

- Za sada nemamo saznanja o ishodu razgovora koji su na Floridi vodili Ukrajinci i Amerikanci - prenijela je državna televizija, citirajući Peskova, navodi novinska agencija RIA (RIA).

- Kada dobijemo službenu obavijest, bit će jasnije kako i u kojem smjeru će Rusija dalje djelovati - dodao je.

Delegacije dvije države sastajale su se na Floridi sve do subote, nakon što su se američki predsjednički izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i zet predsjednika Donalda Trumpa, Džared Kušner (Jared Kushner), prethodno sastali u Kremlju s ruskim predsjednikom Vladimirом Putinom (Vladimir Putin) kako bi razgovarali o američki podržanom planu za okončanje rata, koji sada traje već četvrtu godinu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) opisao je razgovore održane u Floridi kao „konstruktivne, ali ne i jednostavne“.

U ponedjeljak je Zelenski najavio da će Ukrajina u utorak podijeliti revidiranu verziju mirovnog plana sa Sjedinjenim Državama, nakon što u Londonu obavi razgovore s liderima Francuske, Njemačke i Velike Britanije.