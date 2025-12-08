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ODBAČEN ZAHTJEV UKRAJINE

Neočekivana odluka Međunarodnog suda pravde: Prihvaćena ruska kontratužba protiv Ukrajine o genocidu

Ukrajina treba podnijeti svoj odgovor do 7. decembra 2026. godine, dok će Rusija imati rok do 7. decembra 2027. godine

Zelenski i Putin. Independent

A. O.

8.12.2025

Međunarodni sud pravde proglasio je prihvatljivom rusku kontratužbu protiv Ukrajine u predmetu koji se tiče navodnog kršenja Konvencije o genocidu, te je naložio objema stranama da dostave svoje argumente, saopćila je pres-služba Suda.

U odluci donesenoj 5. decembra, Sud je naveo da je ruska kontratužba „prihvatljiva kao takva“ i da je uključena u tekući postupak. Time je odbačen zahtjev Ukrajine da se kontratužba odbaci, jer je Sud zaključio da je ona u njegovoj nadležnosti i da „ima neposrednu vezu s predmetom ukrajinske tužbe“.

Sud je odredio rokove: Ukrajina treba podnijeti svoj odgovor do 7. decembra 2026. godine, dok će Rusija imati rok do 7. decembra 2027. godine da odgovori na ukrajinske argumente.

Podsjetimo, 2. februara 2024. godine, Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija objavio je privremenu odluku u postupku koji je Ukrajina pokrenula protiv Rusije prema Konvenciji o genocidu. U toj tužbi Ukrajina optužuje Moskvu da je iskrivila pojam genocida i zloupotrijebila ga kako bi opravdala široku vojnu invaziju.

Sud je tada odbacio pet od šest prigovora koje je podnijela Rusija, ali je odbio razmatrati ukrajinske tvrdnje koje se odnose na nezakonito priznanje takozvanih „LNR“ i „DNR“, kao i na početak rata zasnovan na lažnim optužbama o genocidu, jer te tačke, po ocjeni Suda, ne potpadaju pod Konvenciju o genocidu.

Sud razmatra samo ukrajinsku tvrdnju da je Rusija neosnovano optužila Ukrajinu za nepostojeći genocid, što bi moglo predstavljati direktno kršenje Konvencije.

# RAT
# MEĐUNARODNI SUD PRAVDE
# RUSIJA
# UKRAJINA
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