Godinu dana od pada dinastije Al-Asad: Koliko se Sirijaca vratilo u svoju zemlju od završetka rata

U Siriji je danas obilježena prva godišnjica od uklanjanja porodice Al-Asad (Al-Assad) s vlasti, nakon što je ta dinastija upravljala zemljom punih 54 godine. Četrnaest godina dug građanski rat prouzrokovao je jednu od najvećih svjetskih migracijskih kriza. Na vrhuncu sukoba, 2021. godine, iz Sirije je izbjeglo 6,8 miliona ljudi — oko trećina cjelokupne populacije. Više od polovine njih utočište je privremeno našlo u Turskoj (3,74 miliona), dok je 840 hiljada otišlo u Liban, a 672 hiljade u Jordan.

Nakon završetka rata, mnogi izbjegli Sirijci, kao i pripadnici dijaspore, sve češće razmatraju povratak u domovinu. Prema procjenama Međunarodne organizacije za migracije (IOM – International Organization for Migration), tokom prošle godine se iz inostranstva vratilo više od 782 hiljade ljudi. Najveći broj povratnika zabilježen je u Aleppu (170 hiljada), Homsu (134 hiljade) te ruralnim područjima oko Damaska (124 hiljade).