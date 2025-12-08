Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UN OPTUŽIO VLADU IZRAELA

Izraelska zastava se vijorila na zgradi UN-a u Jerusalemu nakon upada službenika u ove prostorije

Ipak, prema Povelji Ujedinjenih naroda, prostori UN-a imaju status “nepovredivih” i oslobođeni su takvih poreza

Izraelska vlada je optužena za zastrašivanje, uznemiravanje i nepoštivanje. UNRWA

A. O.

8.12.2025

Ujedinjeni narodi (UN) optužili su izraelsku vladu za zastrašivanje, uznemiravanje i kršenje međunarodnih obaveza nakon što su izraelski službenici upali u jedan od njihovih objekata u Jerusalemu. Policajci su ušli u prostor Agencije Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice – UNRWA (UN Relief and Works Agency), smješten u istočnom dijelu grada, a koji je od januara prazan otkako je Izrael naredio njegovo zatvaranje, tvrdeći da je agencija “prožeta” pripadnicima Hamasa.

Nakon upada, zvaničnici su utovarili kancelarijski namještaj i druge predmete u vozila, a na jarbolu su zamijenili zastavu UN-a izraelskom zastavom. Objasnili su da je objekat pregledan jer, kako tvrde, UNRWA duguje stotine hiljada funti na lokalnim porezima.

Ipak, prema Povelji Ujedinjenih naroda, prostori UN-a imaju status “nepovredivih” i oslobođeni su takvih poreza, što znači da je Izrael, umjesto upada, dužan da ih štiti.

Od trenutka kada je osoblju naloženo da napusti objekat, nekoliko puta su zabilježeni pokušaji provale u zgradu koju osigurava tim zaštitara zaposlenih od UN-a. 

Prema informacijama koje je objavio Sky News, kada su izraelski službenici stigli u ponedjeljak ujutro, zaštitari su bili zatvoreni u jednu prostoriju unutar kompleksa.

Komesar UNRWA-e Filipe Lacarini (Philippe Lazzarini) ocijenio je da je ovaj upad očigledno kršenje obaveza koje Izrael kao članica UN-a ima prema međunarodnom pravu, a to je zaštita i poštivanje nepovredivosti prostorija Ujedinjenih naroda.

# UN
# HAMAS
# UNRWA
# PHILIPPE LAZZARINI
# VLADA IZRAELA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.