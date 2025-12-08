Izraelska zastava se vijorila na zgradi UN-a u Jerusalemu nakon upada službenika u ove prostorije

Ujedinjeni narodi (UN) optužili su izraelsku vladu za zastrašivanje, uznemiravanje i kršenje međunarodnih obaveza nakon što su izraelski službenici upali u jedan od njihovih objekata u Jerusalemu. Policajci su ušli u prostor Agencije Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice – UNRWA (UN Relief and Works Agency), smješten u istočnom dijelu grada, a koji je od januara prazan otkako je Izrael naredio njegovo zatvaranje, tvrdeći da je agencija “prožeta” pripadnicima Hamasa.

Nakon upada, zvaničnici su utovarili kancelarijski namještaj i druge predmete u vozila, a na jarbolu su zamijenili zastavu UN-a izraelskom zastavom. Objasnili su da je objekat pregledan jer, kako tvrde, UNRWA duguje stotine hiljada funti na lokalnim porezima.

Ipak, prema Povelji Ujedinjenih naroda, prostori UN-a imaju status “nepovredivih” i oslobođeni su takvih poreza, što znači da je Izrael, umjesto upada, dužan da ih štiti.

Od trenutka kada je osoblju naloženo da napusti objekat, nekoliko puta su zabilježeni pokušaji provale u zgradu koju osigurava tim zaštitara zaposlenih od UN-a.