Tramp upozorio Evropu "da bude vrlo oprezna" zbog kazne od 140 miliona dolara izrečene Ilonu Masku i kompaniji X

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u ponedjeljak Evropu "da bude vrlo oprezna" zbog kazne od 140 miliona dolara koju je Evropska komisija izrekla američkoj kompaniji društvenih medija X zbog kršenja pravila o transparentnosti.

- Oh, to je ružno. Elon me nije nazvao da traži pomoć u vezi s tim. Ali ne, to je teška stvar. Ne mislim da je to ispravno - rekao je Trump na događaju u Bijeloj kući, misleći na svog nekadašnjeg političkog pomoćnika Elona Muska, koji je ujedno i vlasnik kompanije X.

- Govoriću o tome kasnije. Dobit ću potpuni izvještaj o tome. Gledajte, Evropa mora biti vrlo oprezna. Rade mnogo toga. Želimo da Evropa ostane Evropom - dodao je.

Evropska komisija je u petak izrekla kaznu od 120 miliona eura (skoro 140 miliona dolara) kompaniji X, navodeći višestruka kršenja Zakona EU o digitalnim uslugama, što je prva odluka o neusklađenosti prema ovoj značajnoj uredbi.

Prema komisiji, X je obmanuo korisnike "obmanjujućim dizajnom" svoje plave kvačice, nije ispunio zahtjeve transparentnosti za svoje skladište oglasa i blokirao istraživačima pristup javnim podacima.

Komisija je utvrdila da X-ov sistem plavih kvačica - gdje korisnici mogu platiti za status "verifikovano" - pogrešno predstavlja verifikaciju.

Ovo, rekli su regulatori, izlaže korisnike prevarama i lažnom predstavljanju, kršeći Član 25(1) Zakona o digitalnim uslugama, koji zabranjuje obmanjujuće prakse dizajna.