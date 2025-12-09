Rusija očekuje napade dronovima: Zatvorene zračne luke, stanovnicima naredili ostanak u domovima

Privremena ograničenja na zračnim lukama u Vladikavkazu, Groznom i Magasu utjecala su na dolazne i odlazne letove, priopćila je ruska agencija za zračni promet Rosaviatsia.

Nekoliko regija na jugu i zapadu Rusije izdalo je upozorenja o mogućim napadima dronovima, dok su četiri južne zračne luke obustavile rad zbog sigurnosnih problema.

Još jedan južni grad, Mozdok, u kojem je vojni aerodrom, također je zatvorio svoj zračni prostor, objavio je guverner Sjeverne Osetije Sergej Menjailo na svom kanalu na platformi za razmjenu poruka Telegram.

Čelnici tri ruske regije - Voronježa, Sjeverne Osetije i Kabardino-Balkarije - naglasili su da se suočavaju s prijetnjama napada dronovima.

- Stanovnici bi se trebali skloniti unutar objekata i kloniti se prozora - rekao je guverner Voronježa Aleksandar Gusev. Također se očekuje mogućnost sporijih telefonskih i internetskih veza, dodali su regionalni dužnosnici.