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Rusija očekuje napade dronovima: Zatvorene zračne luke, stanovnicima naredili ostanak u domovima

Također se očekuje mogućnost sporijih telefonskih i internetskih veza, dodali su regionalni dužnosnici

Rusija izdala upozorenje. AP

Dž. R.

9.12.2025

Nekoliko regija na jugu i zapadu Rusije izdalo je upozorenja o mogućim napadima dronovima, dok su četiri južne zračne luke obustavile rad zbog sigurnosnih problema.

Privremena ograničenja na zračnim lukama u Vladikavkazu, Groznom i Magasu utjecala su na dolazne i odlazne letove, priopćila je ruska agencija za zračni promet Rosaviatsia.

Još jedan južni grad, Mozdok, u kojem je vojni aerodrom, također je zatvorio svoj zračni prostor, objavio je guverner Sjeverne Osetije Sergej Menjailo na svom kanalu na platformi za razmjenu poruka Telegram.

Čelnici tri ruske regije - Voronježa, Sjeverne Osetije i Kabardino-Balkarije - naglasili su da se suočavaju s prijetnjama napada dronovima.

- Stanovnici bi se trebali skloniti unutar objekata i kloniti se prozora - rekao je guverner Voronježa Aleksandar Gusev. Također se očekuje mogućnost sporijih telefonskih i internetskih veza, dodali su regionalni dužnosnici.

# NAPAD
# DRONOVI
# RUSIJA
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