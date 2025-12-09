Arapske države negodovale: Toni Bler uklonjen iz Trampovog mirovnog odbora za Gazu

Arapske države negodovale su zbog neslužbene nominacije bivšeg britanskog premijera Tonija Blera (Tony Blair) za mirovno vijeće za nadzor mira u Pojasu Gaze zbog čega je na koncu odlučeno da se on isključi. Prema Financial Timesu, Bler je tiho isključen iz razmatranja za Trampov Odbor za mir, kojim će, kako je Donald Tramp (Trump) rekao, sam predsjedavati. Sudeći prema ranijim pisanjima, Bler je iza kulisa vodio kampanju za istaknutu ulogu u privremenoj administraciji Gaze, usred curenja detalja plana koji je dijelom sastavio njegov institut "Tony Blair za globalne promjene" zajedno s Trampovim zetom i neformalnim izaslanikom Džaredom Kušnerom (Jared Kushner).

Kritikovan plan Dok su Blerove pristalice istakle njegovu ulogu u okončanju višedecenijskog nasilja u Sjevernoj Irskoj, kritičari su ukazivali na njegov slab uspjeh dok je služio kao predstavnik tzv. Kvarteta - UN-a, EU, SAD i Rusije - u posredovanju za postizanje mira na Bliskom istoku. U širem arapskom svijetu, Bler je također bio doživljavan sa skepticizmom i neprijateljstvom zbog svoje uloge u katastrofalnoj invaziji na Irak koju su predvodile SAD 2003. godine. Bler je bio jedina osoba javno identifikovana kao potencijalna uloga u odboru kada je američki predsjednik krajem septembra predstavio svoj plan od 20 tačaka za okončanje rata između Izraela i Hamasa, a Tramp je rekao da je Bler "vrlo dobar čovjek". Prijedlog, u kojem je učestvovala Blerova inicijativa, kritikovan je zbog nedostatka jasnog vremenskog okvira za palestinsku državnost i sugerisanja da se Gaza upravlja pod odvojenim pravnim okvirom od Zapadne obale, što je dovelo do straha da dva nepovezana elementa Palestine više ne budu zamišljena kao jedinstvena politička cjelina.