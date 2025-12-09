Evropski lideri podržali Zelenskog da Ukrajina dobije pristup zamrznutoj ruskoj imovini

U ponedjeljak uvečer evropski su se čelnici sastali u londonskom Downing Streetu, gdje su izrazili podršku Volodimiru Zelenskom i naglasili očekivanje da bi uskoro mogli postići pomak u omogućavanju Ukrajini pristupa milijardama eura ruske imovine koja je trenutno zamrznuta. Uprkos glasnoj podršci ukrajinskom predsjedniku, koji je pod snažnim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da se odrekne teritorije kako bi se rat brzo okončao, još uvijek nije postignut dogovor o osjetljivom pitanju pretvaranja zamrznute ruske imovine u kredit za Kijev.

Međutim, Downing Street je saopštio da je postignut "pozitivan napredak" po tom pitanju tokom kriznih pregovora održanih u Downing Streetu sa Zelenskim, francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz), a koji je predvodio britanski premijer Kir Starmer (Keir). Njima su se na telefonskom pozivu pridružili i lideri sedam drugih evropskih zemalja, visoki predstavnik iz Turske i šefovi NATO i EU.

Tokom sastanka, lideri su podvukli potrebu za pravednim i trajnim mirom u Ukrajini, uključujući snažne sigurnosne garancije protiv dalje ruske agresije. Lideri su se složili da je sada "kritičan trenutak" za Ukrajinu i obećali su da će pojačati podršku Kijevu i povećati ekonomski pritisak na Moskvu kako bi se okončao rat. Evropska podrška uslijedila je nakon oštrih kritika predsjednika Trampa, koji je rekao da je "malo razočaran" Zelenskim, tvrdeći da nije pročitao američki prijedlog za mirovni sporazum.