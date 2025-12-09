Žestoke borbe između Tajlanda i Kambodže se nastavljaju, raste broj žrtava

Tajlanda i Kambodža nastavili su borbe oko spornog graničnog područja nesmanjenom žestinom, a broj mrtvih raste dok su hiljade ljudi raseljene. Kambodža je izvijestila o još dvoje ubijenih civila u noćnom granatiranju, čime se ukupan broj žrtava na njihovoj strani popeo na šest, dok je Tajland potvrdio smrt najmanje jednog vojnika. Obje strane se međusobno optužuju za sukobe koji su narušili krhko primirje postignuto u julu uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), piše BBC. Prema ministarstvu odbrane u Phnom Penhu, tajlandske snage otvorile su vatru na pograničnu provinciju Banteay Meanchey nakon ponoći u utorak, ubivši dvoje civila na cesti. Prethodno su u tajlandskom granatiranju u provincijama Preah Vihear i Oddar Meanchey poginula četiri kambodžanska civila, izjavio je kambodžanski ministar informiranja Net Feaktra (Neth Pheaktra).

Tajland, s druge strane, tvrdi da su njegove trupe samo odgovorile na kambodžansku vatru u tajlandskoj provinciji Ubon Ratchathani, pokrenuvši i zračne napade duž sporne granice. Glasnogovornik tajlandskog ministarstva odbrane, kontraadmiral Surasan Kongsiri, naglasio je da su njihove operacije usmjerene isključivo na vojne ciljeve. Utjecajni bivši kambodžanski premijer Hun Sen na Facebooku je poručio da su kambodžanske snage uzvratile "sinoć i jutros", tvrdeći da su bili "strpljivi više od 24 sata kako bi poštovali primirje". - Naše snage moraju se boriti na svim tačkama koje je neprijatelj napao - napisao je. Njegova vlada također je optužila Tajland za korištenje tenkova i otrovnog plina, što su optužbe koje su se i ranije pojavljivale, ali su se pokazale neutemeljenima.

Tajlandske vlasti potvrdile su da su u jutrošnjim zračnim napadima pogodile kompleks kasina u Kambodži, za koji tvrde da je služio kao "komandantni centar za dronove". Nije poznato je li u trenutku napada u zgradi bilo ljudi, a kambodžanske vlasti nisu komentirale ovaj incident.

Zbog novih borbi raseljene su hiljade ljudi s obje strane granice, a pogranične zajednice žive u stalnom strahu. - To je zaista agonija - svo sam vrijeme bio zabrinut - rekao je za BBC Thai jedan stanovnik tajlandske provincije Si Sa Ket. Mještanka Pranee Ra-ngabpai objašnjava da su njezina farma i dom blizu sukoba te da su "vrlo jasno čuli pucnjavu". Dok su se mnoge porodice evakuirale, 49-godišnji poljoprivrednik Sutian Pewchan odlučio je ostati u svom selu kako bi čuvao domove susjeda i brinuo se o njihovoj stoci. - Odlučio sam ostati kako bih zaštitio imovinu jer se seljani boje pljačke - rekao je, dodajući da pucnjava neprestano odjekuje od ranog jutra. Zbog sukoba su zatvorene najmanje tri bolnice u tajlandskoj provinciji Ubon Ratchathani te dvije u provinciji Surin. Vlasti preusmjeravaju pacijente u privremene ambulante. I UNICEF je izrazio zabrinutost, poručivši da "sigurnost i dobrobit djece moraju biti na prvom mjestu".