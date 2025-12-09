Majka posljednjeg taoca iz Gaze ne odustaje: "Bez Ranija Izrael ne može da ozdravi"

Majka posljednjeg izraelskog taoca koji se još uvijek vodi kao nestao u Gazi poručila je da Izrael, kako kaže, neće moći krenuti naprijed dok se njen sin – ili njegovi posmrtni ostaci – ne vrati kući. Smatra i da naredna faza mirovnog procesa ne smije započeti dok se to ne dogodi.

Policajac Ran Gvili, jedan je od 251 taoca koje je militantna grupa Hamas odvela u Gazu tokom napada na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Izraelske institucije tvrde da vjeruju kako je Gvili poginuo, iako njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Njegova porodica ipak se drži, kako kažu, posljednjih tračaka nade da je možda još živ, navodi Reuters.

- Na posljednjoj smo dionici i moramo biti jaki, zbog Ranija, zbog nas i zbog Izraela. Bez Ranija, naša zemlja ne može da ozdravi - rekla je njegova majka Talik Gvili (Talik Gvili).

Plakati s njegovim likom i dalje stoje duž ulica u njegovom rodnom Meitaru, na jugu Izraela.

Kada je Hamas pokrenuo napad, Gvili se oporavljao kod kuće od preloma ključne kosti. Ipak, odmah je obukao uniformu i pridružio se borbi u blizini kibuca Alumim, nedaleko od granice s Gazom. Tada 24-godišnji Gvili teško je ranjen, a izraelske vlasti naknadno su saopštile da nije dugo preživio nakon što je odveden u Gazu, ispričala je njegova majka.

- Želimo da ga osjetimo, želimo da osjetimo makar trunku sumnje - kazala je, pa dodala: "Možda je to samo puka želja".

Prekid vatre

U oktobru je postignut prekid vatre između Izraela i Hamasa, što je značajno smanjilo borbe, ali one u Gazi nisu potpuno prestale ni nakon dvije godine rata.

Dogovor, uz podršku Sjedinjenih Država, predviđa oslobađanje svih preostalih talaca u zamjenu za oko 2.000 palestinskih zatvorenika, kao i za predaju tijela 360 Palestinaca koji su ranije preminuli.