Papa Lav XIV se sastao sa Zelenskim: Naglasio potrebu za nastavkom dijaloga o Ukrajini

Papa Lav naglasio je potrebu za nastavkom dijaloga s ciljem "pravednog i trajnog mira" tokom sastanka u utorak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, saopćio je Vatikan.

Papa je ponovio potrebu za nastavkom dijaloga i izrazio hitnu želju da trenutne diplomatske inicijative donesu pravedan i trajan mir, navodi se u saopćenju.

Osim toga, raspravljalo se i o pitanjima ratnih zarobljenika i potrebi da se osigura povratak ukrajinske djece njihovim porodicama, saopćio je Vatikan, koji je posredovao između Kijeva i Moskve o pitanju koja se tiču djece.

Zelenski se sastao s papom Lavom u papinskoj rezidenciji Castel Gandolfo, oko 30 kilometara jugoistočno od Vatikana, a tokom dana trebao bi se sastati s italijanskom premijerkom Đorđom Meloni u Rimu.

Razgovori s papom i Meloni dolaze u jeku diplomatskih aktivnosti Zelenskog, koji uz pomoć evropskih saveznika ulaže u uravnoteženi nacrt mirovnog sporazuma s Rusijom koji podržavaju SAD, a koji se općenito smatra povoljnim za Moskvu, prenosi Reuters.