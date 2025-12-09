Zelenski sprema novi prijedlog: Kijev nudi alternativu kako bi spriječio teritorijalne ustupke Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će Kijev u narednim danima dostaviti Vašingtonu revidirani prijedlog mirovnog plana, u pokušaju da spriječi rješenja koja bi uključivala teritorijalne ustupke Rusiji. Zelenski je tokom sastanka sa evropskim i NATO zvaničnicima poručio da Ukrajina neće pristati na predaju teritorije, naglasivši da za tako nešto nema pravno, ali ni moralno pravo. Istovremeno, Kijev pokušava uvjeriti SAD da ne podrže sporazum koji bi, prema procjenama zapadnih saveznika, mogao ostaviti zemlju ranjivom za buduće napade. Zelenski je rekao da bi novi prijedlog mogao biti upućen Vašingtonu već u utorak.

- Rusija insistira da se odreknemo teritorija, ali mi ne želimo da se odreknemo bilo čega. Nemamo zakonsko pravo da to učinimo, prema ukrajinskom zakonu, našem ustavu i međunarodnom pravu. I nemamo ni moralno pravo - poručio je Zelenski. Zelenski već dugo ponavlja da bi svaka promjena granica Ukrajine zahtijevala izjašnjavanje građana na referendumu. Prema dostupnim informacijama, prvobitni američki prijedlog obuhvatao je 28 tačaka, ali su ga Kijev i evropske zemlje odbile kao previše povoljan za Rusiju. Nakon dorade, plan je skraćen na 20 tačaka, bez uklanjanja odredbi koje se u Ukrajini smatraju proruskima. Najosjetljivije teme Kao najosjetljivije teme, Zelenski je izdvojio pitanje kontrole nad Donbasom i status najveće evropske nuklearne elektrane u Zaporožju. Prema ranijim nacrtima, Ukrajina bi prepustila potpunu kontrolu nad Donbasom Rusiji, dok bi energija iz elektrane u Zaporožju bila dijeljena između dvije države. Evropski lideri posljednjih sedmica ističu da je ostvaren određeni napredak u usaglašavanju teksta, uz naglašavanje važnosti angažmana američke administracije Donalda Trampa (Trump). Brzo sazvani samit u Londonu, kojem su prisustvovali Zelenski, Kir Starmer (Keir Starmer), Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i Fridrih Merc (Friedrich Merz), protumačen je kao znak snažne podrške Ukrajini.

Iz britanske vlade poručeno je da su razgovori koje vode SAD došli u ključnu fazu, uz insistiranje na "pravednom i trajnom miru" koji bi uključivao čvrste bezbjednosne garancije. Garancije za Ukrajinu Otvoreno ostaje pitanje budućih garancija za Ukrajinu, posebno jer se i dalje radi na okupljanju međunarodne koalicije spremne da pruži dugoročnu vojnu podršku. Iako su Velika Britanija i Francuska predložile raspoređivanje međunarodnih trupa, Njemačka i Italija izrazile su oprez prema toj ideji. Nije jasno ni do koje mjere bi SAD podržale takve aranžmane. Nakon londonskih sastanaka, Zelenski je otputovao u Brisel, gdje se sastao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte) i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (Ursula von der Leyen). U utorak će razgovarati s Đorđom Meloni (Giorgia Meloni) u Italiji. Moskva tvrdi da su razgovori sa Vašingtonom bili "konstruktivni", iako nema javnih naznaka da je došlo do pomaka prema ciljevima koje je Kremlj postavio početkom invazije u februaru 2022. godine.