Tramp: Vrijeme je da se u Ukrajini održe izbori, Zelenski treba da se sabere

U intervjuu za Politico rekao je da u Ukrajini "stvari već dugo nisu dobre" i da je trenutak posebno važan za održavanje izbora.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je došlo vrijeme da se u Ukrajini održe izbori, naglasivši da građani treba da imaju priliku da odluče o svojoj budućnosti.

- Oni koriste rat kako ne bi održali izbore, ali mislim da bi ukrajinski narod trebao da ima pravo izbora. Možda će predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski da pobijedi. Ne znam ko bi pobijedio - rekao je Tramp.

Tramp je naglasio da se u Ukrajini izbori nisu održali dugi niz godina.

- Znate, oni pričaju o demokratiji, ali dolazi se do tačke gdje to više nije demokratija - rekao je.

Govoreći o ukrajinskom predsjedniku, Tramp je poručio da Zelenski treba da se upozna s američkim mirovnim prijedlogom za Ukrajinu.

- Vrijeme je da se Zelenski sabere i počne da prihvata prijedloge, jer gubi na ratištu - istakao je Tramp.

Dodao je da Rusija ima prednost u sukobu, navodeći da je oduvijek imala jaču poziciju jer je "veća i snažnija".

Kada je riječ o međunarodnim savezima, Tramp je ponovio stav da Ukrajina ne bi trebalo da se priključi NATO-u.