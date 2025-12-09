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UMRLA OD POVREDA

Muškarac (33) i žena (85) vodili ljubav, pili alkohol, posvađali se, pa je prebio do smrti

Optuženi je trenutno u pritvoru, a krivična istraga je u toku

Muškarac na ispitivanju. tula.sledcom.ru

A. O.

9.12.2025

Muškarac (33) iz ruskog grada Tula optužen je za nanošenje teške tjelesne povrede, što je rezultiralo smrću žrtve iz nehata.

Ranije osuđivani čovjek je stigao u Tulu ove jeseni. U novembru je upoznao 85-godišnju ženu na dejting stranici i dogovorio da se nađu u njenoj kući.

Nakon intimnog odnosa, par je pio alkohol u kuhinji, navodi se.

U nekom trenutku, ljubavnici su se posvađali, a muškarac je brutalno pretukao penzionerku. Žrtva je kasnije preminula u bolnici od zadobijenih povreda.

Optuženi je trenutno u pritvoru, a krivična istraga je u toku.

# MUŠKARAC
# SMRT
# RUSIJA
# TULA
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