Video / Gosti na svadbi se posvađali jer je nestalo deserta, uslijedila masovna tučnjava

Rođaci mlade primjetili su da na švedskom stolu više nema tradicionalnog indijskog deserta Rasgulla. Požalili su se porodici mladoženje, a tenzije su brzo eskalirale, navodi se.

Žestoka tučnjava je snimljena kamerom i prikazana je na društvenim mrežama. Mediji navode da je do sukoba, navodno, došlo zbog jedne, naizgled banalne, stvari - deserta.

Na vjenčanju koje se održalo krajem novembra došlo je do potpunog haosa i masovnog obračuna gostiju u indijskoj državi Bihar.

Sigurnosne kamere su zabilježile žestoki okršaj svatova, koji su se nemilosrdno udarali i bacali stolice jedni na druge.

Različite izjave

Iako je desert u centru pažnje inostranih medija, porodice nude potpuno drugačije tvrdnje o uzroku incidenta.

Otac mlade, Sureš Prasad, objasnio je da su tenzije već bile prisutne jer je porodica mladoženje tražila dodatni miraz tokom samog vjenčanja, prenosi Metro.

- Nakon toga, počeli su da nas tuku, povrijedili su nekoliko članova naše porodice. Podnijeli smo prijavu u policijskoj stanici - tvrdi Prasad.

S druge strane, otac mladoženje, Mahendra Prasad, kategorički navodi da je tuča počela zbog nedostatka deserta, a ne zbog miraza.

- Spor je eskalirao do te mjere da je porodica mlade odlučila da otkaže vjenčanje. Tvrde da tražimo dodatni miraz, što nije tačno. I dalje želimo da naš sin oženi istu djevojku, ali porodica mlade odbija - rekao je.

Policija je potvrdila da su u tuči povrijeđeni gosti sa obje strane (mlade i mladoženje), a istraga je u toku.

Miraz i tradicija u Indiji

Ovaj incident ponovo skreće pažnju na tradicionalne običaje finansiranja vjenčanja u Indiji.

Obično porodica mlade pokriva većinu troškova (uključujući ceremoniju, prijem i njenu odjeću).

Savremeni običaji sve više teže ka ravnomjernijem raspoređivanju troškova između porodica, dok neki parovi odlučuju da sami finansiraju svoju svadbu.