Bivši francuski predsjednik napisao knjigu o dvadeset dana u zatvoru

Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) napisao je knjigu pod naslovom "Dnevnik zatvorenika", koja sutra stiže u prodaju. Djelo na 216 stranica donosi njegovo iskustvo nakon što je proveo 20 dana u zatvoru, što u prosjeku iznosi manje od jedanaest stranica po danu boravka iza rešetaka.

Sarkozi, koji danas ima 70 godina, završio je u zatvoru nakon što je proglašen krivim jer je dopustio svojim "bliskim saradnicima" i "neslužbenim posrednicima" da pokušaju osigurati finansiranje njegove predsjedničke kampanje 2007. godine novcem režima Moamera Gadafija. Time je postao prvi bivši francuski lider koji je završio iza rešetaka još od saradnika nacističkog režima Filipa Petena (Philippe Pétain). Portal Politico imao je uvid u rukopis.

U uvodu knjige Sarkozi piše: "Želim jasno reći da ovo nije roman." Time ruši i posljednju nadu da će djelo sadržavati dramski zaplet, a ne puki opis tri sedmice provedenih u zatvoru – uz dva tjelohranitelja smještena u susjednoj ćeliji.

Zatvorski život

Napetosti gotovo da i nema. Svoju ćeliju opisuje kao "hotel niže kategorije". Njegova prilagodba zatvorskom životu otkriva čovjeka naviknutog na udobnost i privilegije. Već prvog dana pokušao je otvoriti prozor, ali je odmah požalio zbog buke: "Jedan zatvorenik nemilosrdno je udarao metalnim predmetom po rešetkama svoje ćelije. Ta je buka trajala nekoliko minuta. Meni se činilo beskonačno. Atmosfera je bila prijeteća. Dobrodošli u pakao."

Sarkozi tvrdi da je prve noći uspio spavati do sedam ujutro, uprkos buci, neudobnom krevetu i spoznaji da su mu susjedi mogli biti "islamski teroristi, silovatelji, ubice ili narko-dileri". Dodaje: "Nikad nisam osjetio tvrđi madrac, čak ni tokom vojnog roka. Jastuci su bili od nekog čudnog materijala, možda plastike."

Objašnjava da je ćelija bila prilagođena osobama smanjene pokretljivosti: Ogledalo je bilo čvrsto pričvršćeno na zid, na visini s koje sam jasno vidio sve detalje remena svojih hlača. Ali sam se morao potpuno sagnuti da bih se počešljao ili podrezao bradu.“

Svakodnevna rutina

Opisuje i svakodnevnu rutinu: "Rano buđenje. Odmah namjestiti krevet. Oprati se, obrijati, pristojno se odjenuti. Bez pidžame, bez nemara."

Ručak je stizao već u 11:30: "Uistinu nisam imao apetit. Mislim da nisam mnogo propustio odbivši obrok u plastičnim posudama koje, bez uvrede onome ko ih je pripremao, nisu djelovale nimalo primamljivo." Kasnije opisuje da mu je miris hrane bio "mučan", te se žali na "razmočeni baget".

Vrijeme je uglavnom provodio čitajući. Prije odlaska u zatvor najavio je za Le Figaro da će ponijeti Dimasovog "Grofa Monte Krista" te biografiju Isusa Krista autora Žan-Kristijana Petifisa (Jean-Christian Petitfils).

Postojala je i obavezna šetnja: "Šetnje dvorištem bile su nadrealne. Razmjenjivalo se malo riječi. Svaki čovjek bio je zatvoren u svoje misli, u svoju priču. Bol ljude čini šutljivima. Patnja rijetko voli buku."

Koristio je i sprave za vježbanje, ali mu je tuširanje predstavljalo problem: "Možda iz straha da bi se neko mogao objesiti, nije bilo crijeva za tuš, samo tanak mlaz vode. Najgore je što se taj mlaz brzo isključivao. Stalno ste morali tražiti gumb i pritiskati ga."

Trenuci prije odlaska u zatvor

Sarkozi opisuje i trenutke iz privatnog života neposredno prije odlaska u zatvor. Navodi riječi supruge Karle Bruni (Carla Bruni): "Kakav užas! Čime smo zaslužili sav ovaj horor?"

Spominje i susret s predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) u Jelisejskoj palati nekoliko dana prije odlaska u zatvor: "Nisam imao šta reći i nimalo mi se nije razgovaralo." Dodaje da mu je Makron ponudio premještaj u sigurniji zatvor, ali je odbio "povlašteni tretman".