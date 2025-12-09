Australija zabranila korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina

Australija je postala prva zemlja koja je od ponoći zabranila društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina, blokirajući pristup platformama uključujući TikTok, YouTube, Instagram i Facebook.

Deset najvećih platformi dobilo je nalog da od ponoći u srijedu blokiraju djecu ili će se suočiti s kaznama do 49,5 miliona australskih dolara prema novom zakonu, koji je izazvao kritike velikih tehnoloških kompanija i zagovornika slobode govora, ali je naišao na podršku roditelja i organizacija za zaštitu djece, piše Reuters.

Na zabranu pomno motre i druge zemlje koje razmatraju slične mjere zasnovane na dobi, usljed rastuće zabrinutosti zbog utjecaja društvenih mreža na zdravlje i sigurnost djece.

U video poruci koju je Sky News Australia najavio da će se ove sedmice emitirati u školama, premijer Anthony Albanese rekao je da zabrana ima cilj podržati mlade Australce i olakšati pritisak koji može nastati od beskrajnih feedova i algoritama.

- Iskoristite predstojeće školske raspuste. Umjesto da ih provedete skrolajući na telefonu, počnite se baviti sportom, naučite svirati novi instrument ili pročitajte knjigu koja već dugo stoji na vašoj polici. I što je najvažnije, provedite kvalitetno vrijeme sa svojim prijateljima i porodicom, licem u lice - rekao je.

Uvođenje zabrane okončava godinu dana špekulacija o tome može li neka zemlja blokirati djecu da koriste tehnologiju koja je duboko ukorijenjena u savremeni život.

- Iako je Australija prva koja je usvojila takva ograničenja, malo je vjerovatno da će biti posljednja - rekao je Tama Leaver, profesor internet studija na Univerzitetu Curtin.

- Vlade širom svijeta prate kako je moć velikih tehnoloških kompanija uspješno dovedena u pitanje - dodao je.

Vlade od Danske do Malezije, pa čak i neke američke savezne države, kažu da planiraju slične korake, četiri godine nakon curenja internih dokumenata Mete u kojima se tvrdilo da kompanija zna da njeni proizvodi doprinose problemima sa slikom tijela kod tinejdžera. Meta je saopćila da ima alate za zaštitu djece. Zabrana u početku obuhvata deset platformi, ali je vlada navela da će se lista mijenjati kako se budu pojavljivali novi proizvodi i kako mladi korisnici budu prelazili na alternative.