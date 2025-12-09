Merc odgovorio Trampu: Kompanija X Ilona Maska mora se pridržavati evropskih zakona

Govoreći na konferenciji za novinare u Berlinu, Merc je rekao da je primio na znanje oštre kritike predsjednika Trampa prema Evropi, ali je tvrdio da se evropski zakon primjenjuje podjednako na sve kompanije bez izuzetka.

- Baš kao što njemačke i evropske kompanije u SAD-u moraju poštovati zakone koji se tamo primjenjuju i, ako je potrebno, suočiti se s vrlo drakonskim kaznama, američke kompanije u Evropi također moraju prihvatiti pravila koja se ovdje primjenjuju - rekao je.

- Ako se ne pridržavaju propisa, onda naravno postoje i mogućnosti za sankcije u Njemačkoj i Evropi. Protiv ovoga postoji pravna zaštita. Ovo se primjenjuje u pravnoj državi, a primjenjuje se i u pravnoj zajednici kao što je EU za sve kompanije, ne samo evropske, već i američke i sve ostale - dodao je Merc.

U petak je Evropska komisija izrekla kaznu od 120 miliona eura (skoro 140 miliona dolara) X-u zbog višestrukih kršenja Zakona EU-a o digitalnim uslugama (DSA) – prva odluka o nepoštovanju propisa prema ovoj značajnoj uredbi.