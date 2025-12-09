Djevojčice nevjeste pod giljotinom: Iran pogubio 24-godišnjakinju, druga broji dane do smrti

Djevojčica–mlada nevjesta pogubljena je u Iranu nakon što je ubila svog mnogo starijeg supruga, nakon godina porodičnog nasilja, prema navodima organizacija za zaštitu ljudskih prava.
Smrtna kazna nad 24-godišnjom Ranom Faraj Oghli navodno je izvršena u zloglasnom Centralnom zatvoru u Tabrizu.
Nacionalno vijeće otpora Irana objavilo je da je ona uhapšena prije dvije godine zbog navodnog ubistva supruga i osuđena na smrt nakon sudskog postupka koji je, prema sažecima iranskog pravosuđa, bio daleko ispod osnovnih standarda fer suđenja.
Bila je prisiljena na brak sa 16 godina s muškarcem gotovo dvadeset godina starijim od nje, a rodbina je navela da je godinama trpjela porodično nasilje i prisilu.
Na sudu je rekla da ne želi advokata i iznijela je samo jedan zahtjev – “da bude oslobođena života koji je bio poput smrti”.
Državni mediji nisu objavili vijest o njenoj smrti 3. decembra, što je, prema aktivistima, uobičajen obrazac koji odražava nastojanja da se prikrije razmjer pogubljenja u iranskim zatvorima.
Povećan broj
Njena smrt povećala je broj žena pogubljenih u Iranu ove godine na 57, što je najviše ikada zabilježeno u zemlji. U 2024. godini taj broj je bio 34.
Prema podacima koje je prikupio ženski komitet ove organizacije, najmanje 320 žena pogubljeno je od 2007. godine, mnoge nakon ubistava povezanih s porodičnim nasiljem, dječijim brakovima ili samoodbranom.
Pogubljenje Faraj Oghli ponovo je izazvalo zabrinutost za sudbinu Goli Koukhan, 25-godišnjakinje koja je također bila prisiljena na dječiji brak i sada se suočava s pogubljenjem zbog ubistva nasilnog supruga, osim ako do decembra ne prikupi 80.000 funti krvarine.
Odrastanje u siromaštvu
Koukhan je odrasla u ekstremnom siromaštvu i udana je za rođaka sa samo 12 godina. Ostala je trudna u roku od godinu dana i rodila svoje prvo dijete sa 13 godina.
Aktivisti navode da je godinama trpjela nasilje i da nije imala nikakav pristup zaštiti niti socijalnim službama.
Njen slučaj počeo je 2018. godine, kada je zatekla supruga kako tuče njihovog petogodišnjeg sina. Pozvala je rođaka u pomoć; izbila je tuča, a suprug je preminuo od zadobijenih povreda.
Koukhan je pozvala hitnu pomoć i objasnila šta se dogodilo, ali ona i rođak odmah su uhapšeni.
Tokom ispitivanja nije imala advokata, a aktivisti navode da ona ne zna ni čitati ni pisati.
Sudije su kasnije izrekle kaznu qisas, odmazdu u naturi, što znači da porodica žrtve može zahtijevati njeno pogubljenje ukoliko ne pristanu na odštetu.