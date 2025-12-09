Djevojčice nevjeste pod giljotinom: Iran pogubio 24-godišnjakinju, druga broji dane do smrti

Djevojčica–mlada nevjesta pogubljena je u Iranu nakon što je ubila svog mnogo starijeg supruga, nakon godina porodičnog nasilja, prema navodima organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Smrtna kazna nad 24-godišnjom Ranom Faraj Oghli navodno je izvršena u zloglasnom Centralnom zatvoru u Tabrizu.

Nacionalno vijeće otpora Irana objavilo je da je ona uhapšena prije dvije godine zbog navodnog ubistva supruga i osuđena na smrt nakon sudskog postupka koji je, prema sažecima iranskog pravosuđa, bio daleko ispod osnovnih standarda fer suđenja.

Bila je prisiljena na brak sa 16 godina s muškarcem gotovo dvadeset godina starijim od nje, a rodbina je navela da je godinama trpjela porodično nasilje i prisilu.

Na sudu je rekla da ne želi advokata i iznijela je samo jedan zahtjev – “da bude oslobođena života koji je bio poput smrti”.

Državni mediji nisu objavili vijest o njenoj smrti 3. decembra, što je, prema aktivistima, uobičajen obrazac koji odražava nastojanja da se prikrije razmjer pogubljenja u iranskim zatvorima.

Povećan broj

Njena smrt povećala je broj žena pogubljenih u Iranu ove godine na 57, što je najviše ikada zabilježeno u zemlji. U 2024. godini taj broj je bio 34.