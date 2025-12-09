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OBEZBJEĐENI ŠATORI

IOM: Turska dostavila "najveću donaciju u naturi za smještaj" za Sudan

Ovaj doprinos Republike Turske je pravovremen i duboko cijenjen, rekla je generalna direktorica IOM-a

Turska dostavila "najveću donaciju u naturi za smještaj" za Sudan. Platforma X

Anadolija

9.12.2025

Turska je obezbijedila 30.000 porodičnih šatora Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) za podršku ljudima raseljenim zbog sukoba širom Sudana, što je "najveća donacija u naturi" koju je IOM ikada primio za zemlju, saopćila je agencija u utorak, javlja Anadolu.

- Ovaj doprinos Republike Turske je pravovremen i duboko cijenjen - rekla je generalna direktorica IOM-a Amy Pope.

- Toliko porodica u Sudanu živi čak i bez najosnovnije zaštite. Ova podrška će omogućiti IOM-u i njegovim partnerima da prošire svoj odgovor na smještaj i dopru do porodica koje su izgubile gotovo sve, pružajući im sigurnije mjesto za boravak i malu mjeru sigurnosti dok obnavljaju svoje živote."

Donacija dolazi u trenutku kada se Sudan suočava s "jednom od najtežih humanitarnih kriza na svijetu", saopćila je agencija, dodajući da oko 11,6 miliona ljudi hitno treba sklonište, a ipak je trenutno finansirano samo 9,4 posto zahtjeva iz Plana za humanitarne potrebe i odgovor.

Milioni raseljenih zbog sukoba žive u prenatrpanim ili improvizovanim lokacijama, izloženi teškim vremenskim uslovima, bolestima i nesigurnosti.

Pope je nedavno tokom posjete Sudanu upozorila na "gotovo prazno skladište", naglašavajući veliki nedostatak zaliha za sklonište.

Njena posjeta ubrzala je saradnju između IOM-a i turske Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD), što je dovelo do brze mobilizacije šatora.

Uprkos ozbiljnim ograničenjima pristupa u Darfuru i Kordofanu, IOM je saopćio da će donacija pomoći da se dođe do porodica u nekim od najteže dostupnih područja.

Agencija je naglasila da je kontinuirana međunarodna podrška neophodna kako bi se osiguralo da raseljene osobe dobiju zaštitu koja im je hitno potrebna.

# IOM
# SUDAN
# TURSKA
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