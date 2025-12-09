Zelenski pod pritiskom Trampovog tima: Rok za mirovni sporazum – Božić

Izaslanici Donalda Trampa (Donald Trump) dali su ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom (Volodymyr Zelensky) rok da odgovori na ponuđeni mirovni sporazum, priželjkujući da se dogovor postigne do Božića, prenosi Financial Times.

Zelenski je, prema navodima, evropskim liderima potvrdio da su ga specijalni izaslanik SAD-a Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Trampov zet Džered Kušner (Jared Kushner) pritiskali da ubrza donošenje odluke tokom dvosatnog razgovora.

List piše da je ukrajinski predsjednik evropskim partnerima prenio kako je trpio pritisak Trampovih izaslanika da unaprijedi odluku tokom susreta održanog u subotu, što je izazvalo dodatnu diplomatsku zabrinutost u svjetlu teške situacije na frontu.

Tramp očekivao odgovor prije Božića

Izvor upoznat s rokovima koje je Vašington predložio Kijevu naveo je da se Tramp nadao dogovoru do božićnih praznika, navodi Financial Times.

Zelenski je ranije naglasio da mu je potrebno vrijeme kako bi plan razmotrio s evropskim saveznicima Ukrajine. Nakon toga se susreo s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir Starmer), francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron) i njemačkim liderom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz) u Londonu, a potom otputovao u Brisel i Rim.

Jutros je poručio da će uskoro podijeliti revidiranu verziju mirovnog prijedloga sa SAD-om. Istakao je da je prvobitnih 28 tačaka skraćeno na 20, nakon uklanjanja „očigledno antiukrajinskih odredbi“.

Pogoršanje ponude nakon posjete Kremlju

Pregovori su se fokusirali na dva ključna pitanja. Jedan ukrajinski zvaničnik rekao je za Axios da se američka ponuda, prema procjeni Kijeva, pogoršala nakon što su Trampovi izaslanici Vitkof i Kušner prošle sedmice imali petočasovni sastanak s Vladimirom Putinom u Kremlju.

Prema navodima, Vitkof i Kušner su potom od Zelenskog očekivali jasno „da“ tokom razgovora o izmjenama mirovnog prijedloga, što ukazuje na direktan i ubrzan pritisak da se uslovi što prije prihvate.