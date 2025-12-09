Još jedna svjetska sila odbija koristiti zamrznutu rusku imovinu

Japan je odbio prijedlog Evropske unije da se uključi u plan korištenja zamrznute ruske imovine za finansijsku pomoć Ukrajini.

Prema pisanju portala Politico, koji se poziva na diplomatske izvore, do odbijanja je došlo tokom sastanka ministara finansija država članica G7 održanog u ponedjeljak.

Brisel je od Tokija zatražio podršku inicijativi kojom bi ukrajinskim vlastima bila stavljena na raspolaganje ruska državna sredstva zamrznuta u belgijskoj banci Juroklear (Euroclear). Ovakav potez Japana, međutim, ozbiljno je oslabio očekivanja EU-a da će za svoj plan uspjeti prikupiti širu međunarodnu podršku.

Dva diplomatska izvora potvrdila su Politiku da je Japan jasno poručio kako ne može upotrijebiti oko 30 milijardi američkih dolara zamrznute ruske imovine pod svojom jurisdikcijom u svrhu kreditiranja Ukrajine. Japanska ministrica finansija Satsuki Katayama istakla je i da postoje ozbiljni pravni razlozi zbog kojih Tokio ne može pristati na takvo rješenje, prenosi Ukrajinska pravda.