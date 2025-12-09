Još jedna svjetska sila odbija koristiti zamrznutu rusku imovinu

Japan je odbio prijedlog Evropske unije da se uključi u plan korištenja zamrznute ruske imovine za finansijsku pomoć Ukrajini.
Prema pisanju portala Politico, koji se poziva na diplomatske izvore, do odbijanja je došlo tokom sastanka ministara finansija država članica G7 održanog u ponedjeljak.
Brisel je od Tokija zatražio podršku inicijativi kojom bi ukrajinskim vlastima bila stavljena na raspolaganje ruska državna sredstva zamrznuta u belgijskoj banci Juroklear (Euroclear). Ovakav potez Japana, međutim, ozbiljno je oslabio očekivanja EU-a da će za svoj plan uspjeti prikupiti širu međunarodnu podršku.
Dva diplomatska izvora potvrdila su Politiku da je Japan jasno poručio kako ne može upotrijebiti oko 30 milijardi američkih dolara zamrznute ruske imovine pod svojom jurisdikcijom u svrhu kreditiranja Ukrajine. Japanska ministrica finansija Satsuki Katayama istakla je i da postoje ozbiljni pravni razlozi zbog kojih Tokio ne može pristati na takvo rješenje, prenosi Ukrajinska pravda.
Ipak, pojedini dužnosnici smatraju da je japanski stav uveliko povezan s protivljenjem Sjedinjenih Američkih Država korištenju ruske imovine za potrebe Ukrajine, što sugerira da Tokio ne želi ignorisati poziciju svog ključnog saveznika.
Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) 3. decembra je predstavila dva prijedloga finansiranja Ukrajine za razdoblje 2026–2027., pri čemu se jedan model oslanja na prihode od zamrznute ruske imovine u EU-u kao osnovu za kredit namijenjen ratnim reparacijama.
Još prije objave tog dokumenta, belgijski ministar vanjskih poslova Maksim Prevo (Maxime Prévot) ocijenio je prijedlog neprihvatljivim, a više država članica izrazilo je protivljenje ideji da se Belgiji daju neograničene garancije za puštanje tih sredstava.
S druge strane, prema navodima medija, britanska vlada pokazala je spremnost da u tu svrhu oslobodi oko 8 milijardi funti — više od 10,6 milijardi američkih dolara — iz fondova zamrznute ruske imovine kojima raspolaže.