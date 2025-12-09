Desetine demonstranata u Ženevi zahtijevalo prekid rata u Gazi i optužilo Švicarsku za saučesništvo

Desetine demonstranata okupilo se u utorak u Bel-Airu u centru Ženeve kako bi pokazali solidarnost s Palestincima i zahtijevali prekid rata u Gazi, istovremeno pozivajući Švicarsku da zaustavi ono što su nazvali njenim saučesništvom u izraelskim akcijama, javlja Anadolu.

Demonstranti su mahali palestinskim zastavama i nosili transparente na kojima je pisalo "Zaustavite genocid", "Zaustavite saučesništvo Švicarske u svim izraelskim zločinima u Palestini" i "Izrael gazi humanitarno pravo - Švicarska je saučesnik".

Zahtijevali su sankcije Izraelu i pozvali Bern da prekine svaku vojnu saradnju sa tom zemljom.

Nekoliko demonstranata držalo je transparente kojima se poziva na pravne mjere protiv izraelskih lidera, uključujući "Uhapsite Netanyahua" i "Državi Izraelu mora biti suđeno za ratne zločine".

Demonstranti su optužili izraelske snage za zlostavljanja, "činjenje ratnih zločina nad pritvorenicima, uključujući djecu, u svojim zatvorima".

Na skupu je osuđeno nasilje doseljenika na Zapadnoj obali, uz napomenu da se napadi ilegalnih doseljenika trebaju zaustaviti i da oni budu pozvani na odgovornost. Demonstranti su također pozvali na okončanje izraelske okupacije.

- Nema mira bez okončanja okupacije! Nema mira bez pravde - rekli su.

Aktivisti su također ciljali na švicarske vojne nabavke, noseći transparente poput "Vojna trgovina s Izraelom se nastavlja - sramota za Švicarsku!" i protiveći se nabavci dronova, s transparentima na kojima je pisalo: "Nijedna izraelska bespilotna letjelica nije testirana na Palestincima u našem nebu."