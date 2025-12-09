Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRAMATIČNA NESREĆA

Video / Kamionet s nadvožnjaka pao direktno na SUV

Vozač SUV-a na koji je kamionet pao hitno je prebačen u bolnicu

Kamionet s nadvožnjaka pao direktno na SUV. Screenshot

A. O.

9.12.2025

Na nadvožnjaku u gradu Rialto, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji (California), zabilježen je dramatičan trenutak kada je jedan kamionet iznenada skliznuo s mosta i srušio se na kolovoz ispod njega, pri čemu je udario u drugo vozilo.

Incident, koji se dogodio u okrugu San Bernardinu (San Bernardino), snimila je kamera postavljena u vozilu.

Na snimku se vidi kako kamionet prelijeće preko ivice nadvožnjaka u blizini izlaza Ajala Drajv (Ayala Drive) i obrušava se direktno na SUV koji je vozio autoputem 210. Nesreća se desila u petak oko 18:30 sati po lokalnom vremenu.

Prema informacijama nadležnih službi, vozač kamioneta je zadobio povrede, ali je bio pri svijesti kada su stigle ekipe hitne pomoći.

Vozač SUV-a na koji je kamionet pao hitno je prebačen u bolnicu.

Do sada nisu objavljene nove informacije o njihovom zdravstvenom stanju, a razlog zbog kojeg je vozač kamioneta izgubio kontrolu i sletio s nadvožnjaka i dalje nije utvrđen.

# CALIFORNIA
# SAD
# RIALTO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.