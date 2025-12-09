Video / Kamionet s nadvožnjaka pao direktno na SUV

Na nadvožnjaku u gradu Rialto, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji (California), zabilježen je dramatičan trenutak kada je jedan kamionet iznenada skliznuo s mosta i srušio se na kolovoz ispod njega, pri čemu je udario u drugo vozilo.

Incident, koji se dogodio u okrugu San Bernardinu (San Bernardino), snimila je kamera postavljena u vozilu.

Na snimku se vidi kako kamionet prelijeće preko ivice nadvožnjaka u blizini izlaza Ajala Drajv (Ayala Drive) i obrušava se direktno na SUV koji je vozio autoputem 210. Nesreća se desila u petak oko 18:30 sati po lokalnom vremenu.